Lublin. Seniorze, w ten weekend nie będziesz się nudzić

28 i 29 września seniorzy będą mogli wybierać spośród wielu wydarzeń w ramach ogólnopolskiej akcji „Weekend seniora z kulturą”. To w ramach obchodzonego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty.

- Działania aktywizujące i włączające osoby starsze to istotna część polityki społecznej Lublina. Od lat dokładamy wszelkich starań, by zapewnić naszym seniorom różne możliwości rozwoju i spędzania wolnego czasu oraz by stale byli zaangażowani w życie miasta – mówi Monika Lipińska, zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin.

28.09 (Czwartek):

- Filia nr 11 (ul. Lwowska 6) o godz. 10.00 - koncert Pawła Banderskiego pt. „Stare Kamienie” - muzyczny spacer z Franciszką Arnsztajnową i Józefem Czechowiczem uliczkami Starego Miasta w Lublinie

29.09 (Piątek):

- Filia nr 13 (ul. Grażyny 13) o godz. 10 - Spotkanie inaugurujące nowy sezon działalności Klubu Aktywnego Seniora przy Domu Kultury LSM

- Filia nr 16 (ul. Kasztanowa 1) o godz. 10 – „Kulinarny Lublin - gdzie się jadało, gdzie się piło?”- spotkanie wspomnieniowe na temat nieistniejących już lokali gastronomicznych

- Filia nr 31 (ul. Nałkowskich 104) o godz. 10 - „Mój Lublin, mój Wrotków” - prelekcja i spotkanie wspomnieniowe dla mieszkańców dzielnicy

- Filia nr 35 (ul. Bursztynowa 20) o godz. 10.30 - „Kawka przy puzzlach” - spotkanie integracyjne

- Filia nr 36 (ul. Zygmunta Augusta 15) o godz. 11 - „Włodzimierz Tetmajer - życie i twórczość” – prelekcja

- Filia Bioteka (Aleje Racławickie 22) o godz. 14 - „Drzewo genealogiczne” – warsztaty

- Filia nr 34 (ul. Judyma 2a) o godz. 15 - „Wszystkie barwy jesieni” – warsztaty tworzenia biżuterii artystycznej

- Filia nr 29 (ul. Kiepury 5) o godz. 16 - Warsztaty tworzenia pachnących świec parafinowych

- Filia nr 21 (Rynek 11) o godz. 16 - „Dawny Zakrzówek i okolice” - spotkanie z Dariuszem Wajsem prowadzącym archiwum społeczne ziemi zakrzóweckiej

- Filia nr 2 (ul. Peowiaków 12) o godz. 16.30 - „Dawne widoki Lublina cennym źródłem wiedzy o mieście” - prelekcja Luizy Rutkowiak

- Filia nr 24 (ul. Juranda 7) o godz. 17 - „W wolnej chwili... Pasje naszych Seniorów”- wernisaż prac czytelników

- Filia nr 28 (ul. Nadbystrzycka 85) o godz. 17 - Spotkanie z Jarosławem Prusińskim - autorem książki „Zapomniani bogowie. Słowiańska opowieść”

- Filia Biblio (ul. Szaserów 13-15) o godz. 17 - Pokaz filmowy z cyklu „Kino dla Seniorów”

- Filia nr 19 (ul. Kunickiego 89) o godz. 10-18 - „Trenuj pamięć z biblioteką” - do wypożyczanej książki dołączamy specjalnie przygotowaną łamigłówkę

- Filia nr 37 (ul. Bazylianówka 85) o godz. 10-18 – „Książka dla Seniora”- każdy Senior odwiedzający bibliotekę otrzyma książkowy upominek