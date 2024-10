Przyszli inżynierowie rozpoczynają naukę

3 października, uczenia inżynierów zainaugurowała nowy rok akademicki. Uczyć się tam będzie prawie 1700 nowych osób, w tym 185 obcokrajowców pochodzących głównie z Ukrainy. Jak co roku, maturzyści najchętniej wybierali szczególnie jeden z oferowanych kierunków.

- Tradycyjnie była to informatyka, gdybyśmy popatrzyli pod względem liczby ogólnej kandydatów. Natomiast gdybyśmy przeliczyli to na jedno miejsce, to największym zainteresowaniem cieszyło się zarządzanie i komunikacja rynkowa, gdzie było 4,5 osoby na jedno miejsce, ale oprócz tego np. inżynieria multimediów czy budownictwo to również bardzo popularne kierunki – mówi prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. - W tym roku nie uruchamialiśmy nowych kierunków. Przygotowujemy się na przyszły rok z takimi kierunkami jak informatyka techniczna, cyberbezpieczeństwo oraz wzornictwo przemysłowe. Natomiast po raz pierwszy dokonaliśmy naboru na kierunek energetyka. To był kierunek przygotowany w ubiegłym roku, ale wtedy nie udało się tych studiów uruchomić – zapowiada rektor.

Uczelnia ma przed sobą kilka ważnych wyzwań w nadchodzącym roku. Jak przyznał rektor, są to przede wszystkim: zrównoważone i nowoczesne kształcenie, uruchamianie nowych kierunków, rozwój kadry akademickiej we wszystkich dyscyplinach naukowych oraz komercjalizacja wyników badań naukowych. Profesor Pater wspomniał również o postępach przy budowie IT Tower oraz modernizacji akademików.

- Rok temu mówiliśmy o IT Tower. Przez ten rok przygotowaliśmy wewnętrzną dokumentację, na dniach zostanie ogłoszony konkurs na wykonanie dokumentacji technicznej, na co dajemy sobie rok. W przyszłym roku w wakacje, chcielibyśmy uruchomić przetarg na generalnego wykonawcę tej inwestycji i mniej więcej o tej porze co dzisiaj, rozpocząć budowę IT Tower. Oprócz tego, mamy oczywiście wiele mniejszych wyzwań, ponieważ np w przyszłym roku w wakacje skończymy modernizację akademików. To było naprawdę dość duże wyzwanie, wszystkie cztery akademiki będą podniesione do standardu XXI wieku i to będzie również nasza wizytówka – zapewnia.

W planach jest również rozbudowa bazy laboratoryjnej Wydziału Budownictwa i Architektury i modernizacja budynków Wydziałów: Mechanicznego, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska. Podczas czwartkowej uroczystości, przedstawiciele przyjętych na 1 rok studentów, złożyli ślubowanie i oficjalnie stali się częścią akademickiej społeczności. Sześcioro studentów z 3 i 4 roku, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce otrzymało jednorazowo stypendia w kwocie 1000 złotych ufundowane przez Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej. W tym gronie znaleźli się: Dominik Kijek, Karolina Konieczna,

Adam Mazur, Antoni Skiba, Natalia Stateczna, Weronika Styczyńska.

- Studiuję edukację techniczno-informatyczną. Jest to multidyscyplinarny kierunek, bo mamy zajęcia pedagogiczne, informatyczne i techniczne, także ja się odnajduję tutaj idealnie. Dzięki temu będę mogła może kiedyś uczyć w szkole. Miałam bardzo dużo wyborów i zastanawiałam się dosyć długo, bo praktycznie do ostatniej chwili. Wybrałam Politechnikę ze względu możliwości rozwoju i właśnie to, że nie muszę się decydować stricte na jedną dziedzinę, ale mogę spróbować swoich sił w każdej z tych trzech – mówi Karolina Konieczna, studentka 4 roku, która uzyskała stypendium.

W trakcie inauguracji uhonorowano również pracowników uczelni. Przyznano Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, Srebrny i Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz tytuł „Wybitny Absolwent Politechniki Lubelskiej”.

Politechnika Lubelska to obecnie 29 kierunków, na których kształci się 7200 studentów, w tym 856 obcokrajowców. Na uczelni pracuje 1166 pracowników, z czego 587 to nauczyciele akademiccy. Dyplomem może z kolei pochwalić się ponad 68 tys. absolwentów.