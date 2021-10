Radna prosi o obniżkę opłat za śmieci w Lublinie

O obniżenie opłat za wywóz śmieci apeluje radna Małgorzata Suchanowska z opozycyjnego względem prezydenta klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Przekonuje, że po lipcowej zmianie opłat odpadowych, „wiele gospodarstw prowadzonych przez osoby samotne oraz emerytów o skromnym wynagrodzeniu nie jest w stanie udźwignąć kosztów utrzymania i żyje poniżej ubóstwa”.

– Osoby ubogie i samotne nie produkują dużej ilości odpadów, ponieważ nic mają w swoim budżecie środków na częste zakupy – twierdzi radna Suchanowska. Jej zdaniem „osoby samotne i emeryci posiadający dochód miesięczny do kwoty nieprzekraczającej 1600 zł na osobę” powinni mieć opłaty obniżone o połowę. Ulga miałaby przysługiwać osobom, które są na stałe zameldowane na terenie Lublina, zarówno tym z domów jednorodzinnych, jak i z kamienic oraz bloków.

– Na ten projekt wsparcia najsłabszych i ubogich mieszkańców obecnie czeka wiele osób, których nie jest stać płacić za odpady, za najem mieszkań z zasobów miejskich, a to jest dotkliwy problem naszej gminy – dodaje radna PiS. – Rośnie coraz większa grupa dłużników, co przyczynia się do powiększania rozmiarów najuboższej klasy społecznej.

Ratusz odpowiada, że wskutek lipcowych zmian w systemie rozliczeń za śmieci część osób żyjących w pojedynkę płaci mniej niż dotychczas. Chodzi o mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

– Opłaty dla osób zamieszkujących samotnie w domkach jednorodzinnych uległy zmniejszeniu w stosunku do wcześniej obowiązujących. Aktualnie stawka dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi 28,80 zł, a wcześniej była to kwota 45 zł – tłumaczy Izolda Boguta z biura prasowego Ratusza. – Dodatkowo, z uwagi na to, że opłaty naliczane według metody od mieszkańca obciążają najbardziej rodziny wielodzietne, podobnie jak w innych miastach zwolniono je częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ratusz nie przesądza jeszcze, czy zdecyduje się na proponowaną przez Suchanowską obniżkę opłat i nie przesądza nawet o tym, czy jest ona formalnie możliwa. – Interpelacja radnej wpłynęła 8 października. Odpowiedź na nią zostanie udzielona w ustawowym terminie – deklaruje Boguta.