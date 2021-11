Radni Lublina dostaną podwyżkę

Ratusz tłumaczy, że jest to efektem przyjętej we wrześniu przez Sejm zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Zwiększyła ona maksymalną kwotę diety, jaką może otrzymywać radny. Wcześniej była to 1,5-krotność tzw. kwoty bazowej, która wynosi w tym roku 1789,42 zł, po zmianie dopuszczalna dieta została zwiększona do 2,4-krotności kwoty bazowej.

– Po zmianie przepisów prawa maksymalna wysokość diety radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 4294,60 zł. Jest to kwota brutto – informuje Urząd Miasta. – Faktyczna kwota, jaką otrzymają radni, będzie zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miasta oraz od liczby komisji, do których należy radny.

Ostateczna decyzja w sprawie zwiększenia puli pieniędzy na diety dla radnych będzie należeć do Rady Miasta i ma zapaść w czwartek.