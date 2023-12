Rozbudowali WOMP przy ul. Nałęczowskiej

Ukończona inwestycja to dobudowanie budynku C i E do już istniejących przy ul. Nałęczowskiej 27. W pięciokondygnacyjnym obiekcie będzie mieścić się m.in. pracownia spirometrii, chirurgiczna, ortopedyczna, fizjoterapii, a także neurologiczna, kardiologiczna czy ginekologiczno-położnicza. Rozbudowa ma również ograniczyć negatywne skutki pandemii COVID-19.

- Jakościowo to wreszcie duża zmiana nie tylko dla personelu medycznego, bo wiadomo, w jakich warunkach pracowaliśmy, ale przede wszystkim dla pacjentów. Ten komfort pozwoli na to, że nie będziemy się tutaj wszyscy kłębić w wąskich korytarzach. Nareszcie sprostamy wymogom epidemiologicznym, jeśli chodzi o zabezpieczenie pacjentów i pracowników. WOMP obsługuje około 800 pacjentów dziennie – mówi Anna Rutczyńska-Rumińska - dyrektor WOMP CP-L w Lublinie.

Jeszcze w tym roku, część z osób, którzy musieli zrobić badania do pracy w placówce skarżyło się m.in. na zbyt długie kolejki i czas oczekiwania. Dyrekcja wspomniała, że sytuacja tych pacjentów może się poprawić dzięki nowej inwestycji.

- Może poprawić się tam sytuacja, dlatego że uwolnimy gabinety stamtąd, ale medycyna pracy zostaje w starym budynku. Tam też będziemy robić remont, ale to stopniowo, gabinet po gabinecie. Chcę podkreślić, że mieliśmy zawsze utrzymaną ciągłość przyjęć pacjentów zarówno w stanie epidemii jak i w trakcie przyjęć uczniów do szkoły i nauczycieli, którzy są badani zawsze w sierpniu, żeby 1 września być gotowi do zajęcia stanowiska – dodaje dyrektor Rutczyńska - Rumińska.

Budowa kosztowała w sumie ponad 36,7 mln złotych, z czego prawie 25,9 mln złotych było dofinansowaniem z Funduszy Europejskich. Resztę pieniędzy dołożył Urząd Marszałkowski.

- To inwestycja, która ma służyć przede wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego. Mamy świetnie wyposażone ambulatory na opiekę specjalistyczną, mamy świetne gabinety POZ i specjalistyczne EKG oraz urządzenie do spirometrii. To wszystko, co ma służyć w leczeniu pacjentów, którzy zostali dotknięci tą straszną pandemią COVID-19 - wspomniał Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Dodał przy tym, że przyjęty na przyszły rok budżet na służbę zdrowia, ma posłużyć m.in. na otwarcie Oddziału Neurochirurgicznego w szpitalu przy al. Kraśnickiej w Lublinie, na dalszą rozbudowę lubelskiego WOMP oraz inwestycje w szpitalu w Zamościu i Białej Podlaskiej.

Ośrodek ma pozwolić na prowadzenie profesjonalnej diagnostyki, leczenie na poziomie ambulatorium, co z kolei ma również przenieść ciężar opieki zdrowotnej ze szpitali do opieki ambulatoryjnej. Powierzchnia nowego budynku wynosi łącznie niemal 3 200 m2, w którym znajduje się ponad 40 gabinetów. Korzysta z odnawialnych źródeł energii, ponieważ na dachu i południowej ścianie zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz pięć pomp ciepła, a we wszystkich gabinetach znajdują się klimakonwektory.

Na ten moment w WOMP trwają jeszcze prace nad ukończeniem nowej rejestracji. Otwarcie jest zaplanowane na koniec stycznia lub początek lutego.