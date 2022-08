Lubelskie. Pieniądze na trasy, gdzie kiedyś jeździły PKS-y. Podejście drugie

Pieniądze z rządowego programu przeznaczone są na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Gminy i powiaty mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 3 zł do jednego wozokilometra.

Warto podkreślić, że do tej pory samorządy z województwa lubelskiego raczej niechętnie sięgają po środki z funduszu. W tym roku do dyspozycji miały łącznie 66 mln zł. Wykorzystały niespełna jedną trzecią tej kwoty. W związku z tym część pieniędzy przewidzianych dla naszego regionu trafiła do innych województw, w których pula wyczerpała się szybciej. W aktualnym rozdaniu lubelskie gminy i powiaty w sumie będą mogły otrzymać 15,1 mln zł.