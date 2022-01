Jak to się nie zmieści? W Lublinie posadzili drzewka na wcisk

Biała Podlaska: Kiedy ciepło ze zrębków popłynie do mieszkańców?

Miejska ciepłownia na biomasę ma pod górkę. Chociaż w grudniu 2020 roku prezydent Michał Litwiniuk (PO) pozował do zdjęcia przy jej próbnym uruchomieniu, to jednak do mieszkańców ciepło ze zrębków jeszcze nie płynie. Spółka PEC liczy, że do końca stycznia dostanie pozwolenie na jej użytkowanie. Nie wiadomo jednak, czy wpłynie to na obniżkę cen.