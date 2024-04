Samica sokoła przed gniazdem na kominie, ale to nie Wrotka. Co dalej z sokołami?

Ta historia jednak nie ma smutnego końca. Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, w środowy wieczór poinformowało, że wykluło się pierwsze pisklę Wrotki i Czarta. Ten moment został uwieczniony na nagraniu wideo

Przypomnijmy: w środę rano podjęto decyzję o zabraniu jaj lubelskich sokołów. Zostały one przekazane doświadczonemu sokolnikowi, który zajmie się nimi do momentu aż podrosną i zostaną zaobrączkowane. Później zostaną podrzucone do gniazd dzikich sokołów, które mają młode w podobnym wieku.