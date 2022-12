Ścigany listem gończym uciekał przez balkon

Kryminalni z 6. komisariatu w Lublinie natrafili na trop poszukiwanego 32–latka. – Z informacji wynikało, że przyjechał do Lublina odwiedzić kolegę. Policjanci zapukali do mieszkania wcześnie rano. Drzwi otworzył im lokator– relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie. Mężczyzna powiedział policjantom, że nie widział się z 32–latkiem. – Jednak uwagę policjantów przykuły otwarte drzwi balkonowe. Postanowili to sprawdzić. Gdy wyszli na zewnątrz okazało się, że mężczyzna próbował uciekać przez balkon– tłumaczy nadkomisarz Gołębiowski. 32–latek zeskoczył z 4 piętra i był już kilka balkonów dalej. –Jednak nikt z sąsiadów nie chciał otworzyć mu drzwi i wpuścić do środka– dodaje policjant.

Uciekiniera szybko udało się zatrzymać. Po interwencji policjantów został wpuszczony do jednego z mieszkań i tam zakuty w kajdanki. Za 32–latkiem wydany był list gończy. Ma do odbycia karę 3 lat więzienia za kradzież z rozbojem.