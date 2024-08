Shalom – Salam – Bariş! Orientalne dźwięki z różnych części świata w Lublinie

Wydarzenie już po raz czwarty rozgrywa się w kulturalno-społecznej przestrzeni historycznego Lublina, wypełniając pustkę kulturową po nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej.

Na koncert międzynarodowej grupy Light in Babylon przyszły tłumy. Miłośnicy orientalnych brzmień wręcz rozpływali się w pięknych dźwiękach. Zachwycał również wokal i taniec Michali Elii Kamal, który przeniósł widzów w różne zakątki świata. Light in Babylon łączy orientalne brzmienie sefardyjskich Żydów z muzyczną tradycją, w której słychać dźwięki przywodzące na myśl nie tylko Jerozolimę, ale i perski Isfahan czy Stambuł.

Jak podają organizatorzy nazwa zespołu Light in Babylon (Światło w Babilonie) nawiązuje do pierwszej „sceny”, na której muzycy dawali pierwsze koncerty, a którą była istambulska ulica „Istiklal”. To właśnie tam swoją muzyką zatrzymywali pędzących gdzieś ludzi, by choć na chwilę napełnić ich radością i miłością do świata oraz zawartym w nazwie zespołu „światłem”.

Drugi człon nazwy odwołuje się z jednej strony do biblijnej historii o wieży Babel i pomieszaniu języków, a z drugiej do członków zespołu z różnych części świata, których łączy jednak wspólny język, jakim jest muzyka. Ich muzyczny projekt to fuzja rozmaitych grup etnicznych i kultur, wokalistka Michal Elia Kamal pochodzi z Iranu, muzyk grający na santurze Metehan Çifçi jest Turkiem, gitarzysta Julien Demarque jest Francuzem, grający na instrumentach perkusyjnych Stuart Dickson jest Szkotem a grający na basie Payam Ghasemi urodził się w Iranie.

Dzięki sile i otwartości swojej młodości oraz różnym wpływom muzycznym, intuicyjnie stworzyli oryginalną, kolorową mieszankę swoich wewnętrznych głosów ze smakami, która poniosła wyobraźnię w podróż przez Bliski Wschód i dalej.

Organizatorem Lubliner Festivalu jest Fundacja Ner Tamid – Wieczne Światło kultywująca pamięć o żydowskich przodkach i kulturze narodu żydowskiego. Współorganizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury w Lublinie, przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin.