StarFest 2024: Trzy dni z fantastyką (wideo)

Fantastyczny Festiwal Wyobraźni StarFest to trzy dni z fantastyką i niemal wszystkim, co się z nią wiąże.

To spotkania z autorkami i autorami, ilustratorami i twórcami. To mnóstwo wykładów i prelekcji przeplatanych panelami dyskusyjnymi. To literatura, wiedza i masa gier” wideo, karcianych, planszowych... Plus konkursy, turnieje warsztaty i pokazy. I jeszcze stoiska i ksiązkami, komiksami, gadżetami i grami.

Tegoroczny Starfest trwa od piątku, 18 października (od godziny 15), do niedzieli, 20 października (do godziny 16). Wszystko – jak zawsze – dzieje się w Targach Lublin (ul. Dworcowa 11).

Karnet 3-dniowy kosztuje 140 złotych. Bilet normalny na piątek to 80 zł, na sobotę 110, a na niedzielę: 80 złotych.

Kasy biletowe czynne sa:

• 18.10 (piątek): w godzi. 12-22

• 19.10 (sobota) w godz. 8.30-22

• 20.10 (niedziela) w godz. 8.30-15.30

Bilet obejmuje również możliwość bezpłatnego noclegu w Sleep Roomie.

Szczegóły na stronie starfest.pl

Tegoroczny Starfest to Strefa Gier, Konkurs Cosplay, Spotkania z Gośćmi, Kino nocne, karaoke i potańcówka, Strefa Handlowa, Strefa RPG i Strefa Warsztatów.

Jacy goście przyjeżdżają do Lublina?

A na przykład dr Maciej Kawecki, popularyzator nauki i dziennikarz naukowy powołany przez Komisję Europejską na funkcję Cyfrowego Ambasadora UE.

Albo Mateusz Skitek, założyciel kanału technologicznego TechnoStrefa. Będzie Krystian Machnik prowadzący stronę Napromieniowani.pl specjalizujący się w tematyce miejsc skażonych. I Katarzyna Wierzbicka, autorka książek dla dzieci oraz powieści urban fantasy.

Gościem będzie także Łukasz Kucharczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW oraz autor fantastyki oraz Joanna W. Gajzler uhonorowana Nagrodą Pyrkonowiczów 2024 i Andrzej Pilipiuk; pisarz i publicysta.

Będzie lubelska grupa improwizacji teatralnej, czyli Poławiacze Pereł. Na liście jest też Vincent Von Grotesque, Furusato Idols, Przeciętny Człowiek... długo można by tak wyliczać.

A tak wyglądało to rok temu: