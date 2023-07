Studenci Politechniki rzucili biretami. "Bądźcie odważni, mierzcie wysoko" [zdjęcia]

– Jest to pierwsze ogólnouczelniane Absolutorium Studentów Politechniki Lubelskiej. Pomysł na jego organizację zrodził się z potrzeby nadania uroczystego charakteru zakończeniu studiów. To okazja do wspominania wydarzeń i ludzi związanych z uczelnią oraz całym niezwykłym okresem studiowania – mówi rektor Politechniki Lubelskiej prof. Zbigniew Pater.

– Zakończenie studiów jest wielkim osobistym osiągnięciem każdego studenta. Ale także nam, pracownikom uczelni, sprawia olbrzymią satysfakcję to, iż mogliśmy mieć w nim swój udział. Wyruszacie na podbój świata, zastanawiacie się, jakich ludzi spotkacie, jak potoczą się wasze kariery. Dyplom Politechniki Lubelskiej otwiera przed wami wiele możliwości - rektor zwrócił się do zgromadzonych absolwentów.

– Bądźcie odważni. Nie bójcie się stawać w obliczu trudnych i wymagających zadań. Mierzcie wysoko – podsumował Pater.

Zgromadzeni na auli Wydziału Mechanicznego absolwenci uczelni otrzymali pamiątkowe dyplomy, były też podziękowania władzom uczelni, wydziałów, a także rodzicom. Na zakończenie uroczystości pod sufit poszybowały birety, a chór uczelni odśpiewał Gaudeamus Igitur.

– Dla mnie to ważne wydarzenie, tym bardziej, że wcześniej takie się tutaj nie odbywało – mówi Kamila Barbińska, absolwentka Wydziału Mechanicznego. - Bardzo chciałam wziąć udział w takiej uroczystości. Jest to dla mnie zakończenie pięciu lat nauki, podsumowanie wspomnień, a w symbolicznym rzuceniu biretem wiążą się chyba wszystkie emocje związane ze studiami na PL. W przyszłości mam nadzieję pracować w zawodzie, myślę, że na początek w Lublinie, a w przyszłości... zobaczymy – kończy z uśmiechem pani Kamila.