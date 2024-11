Święto Niepodległości w Lublinie. Pamięć, tradycja i patriotyzm

Po sesji była msza św. w intencji Ojczyzny (Archikatedra Lubelska). Po niej uczestnicy przeszli ma plac Litewski.

Tu odegrano i wspólnie odśpiewano hymn. Było też uroczyste podniesienie flagi państwowej i wystąpienie wojewody Krzysztofa Komorskiego.

– Jesteśmy tu po to, by oddać hołd naszym bohaterom, którzy walczyli o naszą wolności i niepodległość Rzeczpospolitej. Jesteśmy tu również po to, aby podziękować ojcom niepodległości - mówił wojewoda. – Słowo niepodległość będzie dzisiaj odmieniane we wszystkich przypadkach. Ja bym chciał dodać jeszcze jedno słowo. Chciałbym, żeby również było dzisiaj często powtarzane. To słowo to zjednoczenie. Zjednoczenie i wspólnota. Ojcowie niepodległości wiedzieli i rozumieli po co jest to zjednoczenie i że bez tego zjednoczenia nie będą wstanie osiągnąć celu wyższego, jakim jest właśnie niepodległość.

Przy tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć medali i odznaczeń.

Za zasługi w kultywowaniu i propagowaniu tradycji patriotycznej oraz działalność społeczną, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został prezes zarządu okręgowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, generał brygady związku, Leszek Stanisław Kalinowski.

Odznaczenie, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wręczył wojewoda lubelski, Krzysztof Komorski.