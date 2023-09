Co zrobić z 15 kg czekolady? Ta cukiernia wyrzeźbiła zabytek Lublina

Do jej powstania wykorzystano 15 kg czekolady. Dekoratorki z cukierni pod okiem Michała Kleibera z Akademii Czekolady Callebaut pracowały nad projektem kilkanaście dni.

- Dwa tygodnie trwało przygotowanie poszczególnych elementów. Potem we trzy (razem z Anną Kucabą i Renatą Głos – przyp. aut.) przez dwa dni składałyśmy je w całość – opowiada Agnieszka Kawecka z cukierni Williams.

Co było największym wyzwaniem? – Najtrudniejsze było zachowanie proporcji, żeby dokładnie odwzorować oryginał. Praca z czekoladą nie jest łatwa. Kiedy „przygrzeje” się ją mocniej, przestaje pracować tak, jakby się chciało – mówi dekoratorka. I dodaje, że gdy w firmie pojawił się pomysł, by wykonać rzeźbę nawiązującą do Lublina, wybór był oczywisty.

– Stanęło na Bramie Krakowskiej, bo chyba każdy, kto choć raz był w Lublinie, kojarzy to miejsce. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli w naszym mieście – podsumowuje.

Niezwykłe czekoladowe dzieło ma być eksponowane w lubelskiej cukierni co najmniej do końca października.