Lublin: Miejski radny ma pomysł, jak odciążyć jedną ze szkół. Co na to Ratusz?

Radny chce, by część szkolnego obwodu SP 51 przypisać szkole nr 46 z ul. Biedronki, która na nowy rok szkolny przyjęła zaledwie 40 pierwszoklasistów. Brzozowski sugeruje, by zmiana dotyczyła ul. Agatowej, Brylantowej, Bursztynowej od Agatowej do Szafirowej, Nerytowej, Opalowej, Perłowej oraz Szafirowej.

Według radnego, droga uczniów do szkoły będzie porównywalnej długości, a ze wspomnianych przez niego ulic można dojść na ul. Biedronki alejką w parku Jana Pawła II.

Ratusz nie składa w tej sprawie żadnych wiążących deklaracji. W oficjalnej odpowiedzi dla radnego pisze tylko, że prośba zostanie przekazana dyrektorowi podstawówki z ul. Bursztynowej „w celu konsultacji z rodzicami”.