- W związku z ogromnym zainteresowaniem wydłużamy godziny otwarcia ekspozycji w ostatnie dwa weekendy – poinformowało we wtorek Muzeum Narodowe w Lublinie. W związku z tym od piątku do niedzieli ekspozycja będzie czynna od 9 rano aż do północy. W pozostałe dni tygodnia, tak jak do tej pory, będzie otwarta w godz. 9-18.

Planując wizytę na Zamku ostatniego dnia trwania wystawy (niedziela 14 sierpnia) warto jednak uwzględnić to, że przez dwie godziny będzie ona zamknięta w związku z zaplanowanym na godz. 18 uroczystym finisażem. Po godz. 20 ponownie zostanie udostępniona zwiedzającym.

Ekspozycja zawiera 60 prac znanej polskiej malarki oraz około 150 artefaktów pochodzących z epoki lub związanych z twórczością artystki.

Bilety kosztują 40 i 20 zł.

Już dziś wiadomo, że wystawa „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” zakończy się frekwencyjnym sukcesem. Od 18 marca obejrzało ją blisko 59 tys. osób. W ostatnich latach rekordowymi pod tym względem wydarzeniami były ekspozycja prac Pabla Picassa (25 tys. widzów) oraz „Malarze Normandii” z dziełami m.in. Moneta, Renoira czy Boudina (20 tys.).