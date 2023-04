Tai Chi i nordic walking dla seniorów. Gdzie i jak się zapisać w Lublinie?

– Regularny ruch to doskonały sposób na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej i samopoczucia. Dostosowane do wieku treningi poprawiają koordynację ruchową, pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy i pomagają utrzymać właściwą masę ciała. Zachęcam więc naszych seniorów do udziału w zajęciach nordic walking i Tai Chi. To okazja do aktywnego powitania wiosny – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

Nordic Walking

Zajęcia zaplanowano na środy w Ogrodzie Saskim. Zbiórka o godz. 10 przy Muszli Koncertowej – Są prowadzone dla lubelskich seniorów, w wieku 60+, którzy nie mają problemów z poruszaniem się. Nordic Walking odbędzie co tydzień w środę w godzinach 10-11, prowadzony przez trenerkę Annę Niedźwiedzką. Na zajęcia może zapisać się 20 osób. Na środę nie ma już miejsc. Trwają zapisy na przyszły tydzień – mówi Justyna Czyż, starszy inspektor wydziału inicjatyw i programów społecznych w Lublinie.

Tai Chi

Zajęcia będą odbywały się co czwartek. Zbiórka o 10 koło fontanny w Parku Ludowym. Pierwsze odbędą się 20 kwietnia. Będą trwały do 11. – Tai Chi poprowadzi instruktor Marek Sykała. Na te zajęcia także obwiązują zapisy. Jest 20 miejsc, w tym tygodniu wszystkie są już zajęte. Można zapisywać się na kolejny tydzień – dodaje Czyż.

Seniorzy biorący udział w nordic walking są proszeni o przyjście ze swoimi kijkami. Na każde zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 81 466 2069.