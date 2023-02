Studenci z Lublina stawiają na Zbigniewa Wodeckiego. Będzie też piknik i badania

Akademicki Budżet Partycypacyjny to inicjatywa Związku Uczelni Lubelskich, w skład którego wchodzą: UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Medyczny. W ramach pierwszej edycji zgłoszono 27 projektów. Ocenę formalną przeszło 17 z nich, które zostały poddane pod głosowanie.

Wyniki ogłoszono na początku stycznia. Najwięcej głosów zdobył pomysł organizacji koncertu prezentującego twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Wydarzenie odbędzie się w maju lub czerwcu w „Chatce Żaka”, a na scenie obok orkiestry UMCS wystąpią studenci wyłonieni w castingach.

Wśród wybranych do realizacji projektów wyróżnia się ten związany z badaniem wody i osadów w Zalewie Zemborzyckim i Bystrzycy pod kątem zanieczyszczenia lekami, pestycydami czy metalami ciężkimi.

– Mieliśmy sporo obaw. Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych projektów zauważyliśmy, że nasz jako jeden z niewielu, ma charakter typowo naukowy i baliśmy się, że może się nie przebić. Strefy chilloutu czy wydarzenia kulturalne to rzeczy, z których teoretycznie mogą skorzystać wszyscy. Z naszego pomysłu skorzysta tylko nauka, my wysuniemy jakieś wnioski, a co z tego będzie, okaże się dopiero wkrótce – przyznaje Robert Kostecki ze Studenckiego Koła Toksykologii na Uniwersytecie Medycznym.