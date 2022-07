Lubelskie "nie da się" w praktyce. Schodki bez podjazdów

Na problem zwrócili uwagę aktywiści grupy Pieszy Lublin, krytykując widoczne już zmiany na ul. 1 Maja. Jej fragment między pl. Dworcowym a pl. Bychawskim jest przebudowywany w ramach dużej miejskiej inwestycji, której główną częścią jest budowa Dworca Metropolitalnego.

Na części tego odcinka mocno zaawansowane są prace przy układaniu nowej, kamiennej nawierzchni. Widać już, że do sklepów wciąż trzeba będzie wchodzić po schodkach, bo przy okazji przebudowy nie powstają tutaj pochylnie.

– Zero dostosowania wejść do lokali usługowych do poziomu chodnika – wytykają na Facebooku aktywiści grupy Pieszy Lublin, którzy twierdzą, że w wielu przypadkach takie dostosowanie byłoby „osiągalne bardzo prosto”. – Oczywiście ze względu na szerokość drzwi większość lokali i tak nie byłaby dostępna wózkiem, ale wejście w poziomie zero to ułatwienie m.in. dla seniorów, osób o kulach, osób niedowidzących, chyba że stopnie zostaną oznaczone, a nawet małych dzieci.

Dlaczego przy okazji przebudowy ulicy nie zdecydowano się na takie ułatwienie?

– Wejścia do budynków, czyli istniejące schody, nie stanowią elementu drogowego i nie są utrzymywane przez zarządcę drogi, prowadzą do prywatnych posesji. W związku z tym nie są objęte dokumentacją projektową i pozostaną bez zmian – stwierdza Justyna Góźdź z biura prasowego w lubelskim Ratuszu.

Tymczasem na innej ulicy przebudowanej przez miasto, chodzi o Al. Racławickie, zmiany były możliwe. Do sklepów i punktów usługowych z na parterach kamienic naprzeciw Ogrodu Saskiego można wejść po schodkach, jak po pochylni.

– W przypadku Al. Racławickich sytuacja była inna – stwierdza Góźdź. – Z uwagi na to, że na fragmencie od ul. Lipowej do ul. Żwirki i Wigury nastąpiło obniżenie jezdni i chodnika, konieczne były zmiany w obrębie wejść do posesji.

Na ul. 1 Maja takich zmian nie będzie. Ratusz chwali się za to, że w projekcie przewidziano kilka rozwiązań mających uczynić ulicę bardziej przyjazną niepełnosprawnym.

– Na przejściu dla pieszych przy pl. Dworcowym zastosowano płytki naprowadzające oraz krawężniki systemowe. Projekt przewiduje również obniżone krawężniki oraz wyznaczenie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – wylicza Ratusz. – Założeniem była również prosta i intuicyjna obsługa tego obszaru, stąd wydzielenie przestrzeni dla różnych użytkowników ruchu: wyznaczenie ciągów pieszych i miejsc postojowych, co dodatkowo ma uporządkować parkowanie samochodów.