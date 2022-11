Tour de Pologne ominie lubelskie. Czesław Lang ma inny pomysł

W piątek podsumowano lubelską część tegorocznego Tour de Pologne. Przez Lubelskie przebiegały trasy trzech etapów. Pierwszy po starcie z Kielc zakończył się w Lublinie. Drugiego dnia kolarze pokonali odcinek z Chełma do Zamościa. Trzeci etap wystartował w Kraśniku. Warto podkreślić, że impreza gościła w naszym regionie po raz drugi z rzędu. Na tym jednak na razie koniec.

- Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyścig dookoła Polski i nie możemy cały czas rozgrywać go w jednym miejscu. Na pewno w przyszłym roku nie przyjedziemy do województwa lubelskiego, zrobimy sobie krótką przerwę – mówi dyrektor generalny TdP Czesław Lang.