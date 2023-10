Wojsko szkoli obywateli. "Każdy powinien umieć strzelać z broni"

To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego. Uczestnicy mogli nauczyć się posługiwania bronią, rzucania granatem, poznali tez techniki walki wręcz oraz przeżyli szkołę przetrwania. Na każdego czekała wojskowa grochówka. Wszystko bezpłatnie.

Pan Grzegorz kocha wszystko to, co z wojskiem jest związane. Jest uczniem liceum o profilu wojskowym. - Marzę, by być strzelcem wyborowym. Chciałem poczuć ten klimat- tłumaczy.

- Uczestniczę w szkoleniu, bo byłam zaciekawiona wojskiem polskim. Nauczyłam się rozkładać, składać broń, opanowałam pozycję strzelecką. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Każdy obywatel powinien umieć strzelać z broni - mówi z kolei pani Urszula.

Sobotnie wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęło ponad setkę uczestników i uczestniczek. Kursanci podczas szkolenia zdobyli podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.

- Mamy nieciekawe czasy, dlatego warto jest posiadać chociaż podstawowe umiejętności- stwierdza pani Agata. - Dla mnie to oderwanie myśli od pracy i ciągłego biegu. Na co dzień nie mam czasu na zainteresowania i hobby. Szkolenie to w końcu coś co sprawia mi przyjemność. A to obok wiedzy najcenniejsze- opowiada pan Michał, na co dzień pracownik jednaj z lubelskich firm.

Szkolenie to również nauka przetrwania w trudnych warunkach, nabycie umiejętności czytania mapy, reagowania na sygnały alarmowe czy pierwsza pomoc przedmedyczna.

„Trenuj z wojskiem” to zainicjowana przez MON i Wojsko Polskie akcja szkoleń dla cywilów. Kolejne szkolenie odbędzie się 14 października w Dęblinie.