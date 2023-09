Trwa Europejski Festiwal Smaku czyli wyborne smaki i wyjątkowe dźwięki

W niedzielę, również o godz. 18.45, wystąpi Corina Marti. Artystka koncertuje w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Północnej. Wymiata konkurencję za drzwi – tak o jej mistrzowskiej grze na klawesynie i flecie piszą krytycy. Szwajcarka jest zakochana w Tabulaturze Jana z Lublina.

– Jan był zakonnikiem w Kraśniku, ale zbyt dużo o nim nie wiemy. To, co uderzyło mnie w tym zbiorze, to jego rozmiary: to ogromna księga zawierająca kilkaset utworów. W różnych stylach, w różnych gatunkach, pochodzące z różnych ośrodków. Znajdziemy tam ponad 20 preambulum w różnych tonacjach, lecz także religijne i świeckie utwory pochodzące z tradycji niemieckiej, francuskiej, włoskiej i polskiej. Tabulatura Jana z Lublina jest złożona jak Europa. To wyjątkowy zbiór, bardzo go pokochałam – powiedziała Corti w wywiadzie dla culture.pl.

Wstęp na wszystkie trzy koncerty w bazylice przy ul. Złotej jest bezpłatny.

Niestety, tylko nielicznym będzie natomiast dane posłuchać sobotniego występu legendy jazzu, wybitnego pianisty Adama Makowicza. Jego koncert zaplanowano o godz. 19 w Trybunale Koronnym. W tym przypadku obowiązywała jednak rezerwacja miejsc, a wszystkie bezpłatne wejściówki zostały już rozdane. Makowicz na swoich występach w Stanach Zjednoczonych dzielił scenę z największymi i najwspanialszymi muzykami, między innymi z Benny Goodmanem, Herbie Hancockiem, Earl Hinesem, Freddie Hubbardem, Sarah Vaughan, Teddy Wilsonem, George Shearingiem, George Mrazem, Al Fosterem, Jack DeJohnette, Charlie Hadenem. Mistrz jest w życiowej formie. Na koncercie zagra utwory z najnowszej płyty: Adam Makowicz „Blue Sapphires” LP Edycja limitowana, AC Records 028 (2023), nagranej metodą prosto na taśmę masteringową z pominięciem „wielośladu”.