Trzeba będzie kreślić nową mapę Lublina?

Rozbieżność interesów dało się zauważyć już na pierwszym z cyklu spotkań władz miasta z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. Mowa o spotkaniu zorganizowanym w szkole przy Berylowej dla mieszkańców Czubów Południowych i Węglina Południowego. O ile pierwsza z tych dzielnic niemal w całości zabudowana jest blokami, druga dzieli się na znacznie starszą część jednorodzinną (osiedle Świt) i znacznie młodszą wielorodzinną (osiedla między ul. Jana Pawła II a ul. Węglinek).

– Nie możemy żenić bardzo starego partnera z młodą dzielnicą – mówiła na spotkaniu Henryka Jarosławska, mieszkanka os. Świt. Jej zdaniem stare osiedle ma inne potrzeby niż nowe. – Dajmy szansę mieszkańcom za ul. Jana Pawła II, niech mają swoją radę.

To samo słychać z drugiej strony ul. Jana Pawła II. – Dajcie nam szansę się wykazać, połączcie Świt z Węglinem Północnym, będzie Węglin, a nam dajcie dzielnicę Węglinek-Czuby – proponuje Łukasz Wilkołek, przewodniczący rady dzielnicy. Tłumaczy, że oba obszary mają różne potrzeby, bo np. jedni zabiegają o remonty chodników, a inni o ich budowę.

– To jest może dobry moment, żeby o tym zacząć rozmawiać ze względu na to, że kadencja rad dzielnic kończy się za 1,5 roku – przyznał Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta Lublin (klub prezydenta Żuka). – Takich wniosków wpłynęło więcej.

– Poza prośbą o podział dzielnicy Węglin Południowy i utworzenia nowej dzielnicy Czuby-Węglinek, pojawił się wniosek o podział dzielnicy Rury na trzy lub dwie części – potwierdza nam Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina.

Dzisiaj Rury (obejmujące osiedla LSM) to z dzielnic Lublina pod względem liczby mieszkańców: ma ich 26 tys.

– Obecny podział jest nie do końca racjonalny – mówi Michał Zacz, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rury. Zwraca uwagę, że Rury obejmują też ul. Wapienną, która ma inne problemy niż osiedla LSM, a podobne do tych, którymi żyje ul. Dzierżawna w dzielnicy Za Cukrownią. Nieracjonalne jego zdaniem jest również to, że część os. Krasińskiego jest przypisana do dzielnicy Konstantynów. – Chcielibyśmy przejąć tę część osiedla.

W wariancie „dzielimy Rury na trzy” powstać miałyby Rury Zachodnie sięgające do ul. Filaretów, Północne na północ od ul. Zana oraz Południowe na południe od ul. Zana. W wariancie „dzielimy na dwie” Rury byłyby rozgraniczone ul. Filaretów na część wschodnią i zachodnią.

– Jakie mogą być wymierne korzyści? Dzięki temu w budżecie obywatelskim będzie mogło być realizowanych więcej projektów dzielnicowych. Tak duży obszar na to zasługuje – mówi Zacz. Przekonuje, że łatwiej będzie też wspierać szkoły.

W Ratuszu leżą też prośby o zmianę granic między dzielnicami.

– Taki wniosek wpłynął również z Konstantynowa, który wnioskuje o powiększenie dzielnicy – dodaje rzeczniczka prezydenta. Chodzi m.in. o obszar od ul. Balladyny do ul. Wileńskiej.

Ostateczna decyzja w sprawie podziału miasta na dzielnice i ich granic należy do Rady Miasta. – Myślę, że do końca kadencji na pewno to wypracujemy – zadeklarował jej przewodniczący.