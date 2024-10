Trzy dania za 69 zł! Zbliża się jesienna edycja Restaurant Week

Wszystko co trzeba zrobić aby wziąć udział w festiwalu to zarezerwować termin na wizytę w restauracji przez stronę organizatora i opłacić tę rezerwację. Za 69 zł od osoby dostajemy trzy dania na naszej kolacji. Przystawka, danie główne i deser. Często są to potrawy, które restauracje przygotowują specjalnie dla gości przychodzących w ramach festiwalu. Na co dzień takich dań w karcie nie zobaczymy.

W Lubelskiem znajdziemy 21 restauracji biorących udział w festiwalu. W każdym lokalu do wyboru będzie jedno z dwóch menu, co daje nam możliwość przetestowania nawet 42 kart dań tylko w jednym województwie. Rezerwacji dokonujemy poprzez stronę restaurantweek.pl. Należy wybrać godzinę, restaurację oraz liczbę gości.

W tym roku jesienna edycja odbywa się pod hasłem #FoodieMoments. Czas na odrywanie smaków jest od 8 października do 17 listopada.