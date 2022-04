Tutaj płaczą tylko mamy. Na Dni Otwarte wyjątkowego miejsca zaprasza członek Ani Mru-Mru

Siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy al. Spółdzielczości Pracy 65 to system budynków mieszczących wszystko co potrzebne blisko trzystu uczniom, z których ponad setka mieszka w tutejszym internacie. – Tłumaczymy rodzicom, którzy są zdezorientowani przywożąc tu pierwszy raz dzieci, że one po kilku dniach świetnie będą wiedziały jak się poruszać i jak trafić na zajęcia czy posiłek. A dorośli nadal będą się u nas gubić – żartobliwie zaprasza do placówki jej dyrektor, Marcin Rakowski.

Jak duży jest to obiekt i co oferuje młodzieży między 15 a 24 rokiem życia można się przekonać już we wtorek, kiedy zaczynają się Dni Otwarte, podczas których łatwiej będzie podjąć decyzję o spędzeniu tu najbliższych lat.

5 kwietnia, w godz. 9.30-12 odbędą się spotkania promocyjne w ramach Szkoły Przysposabiającej do Pracy, która jest przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym (wraz ze sprzężeniami jak spektrum autyzmu czy poruszającymi się na wózkach inwalidzkich). 7 kwietnia ośrodek zaprasza absolwentów szkół podstawowych, którzy będą kontynuować naukę w ramach Szkoły Branżowej Wielozawodowej Pierwszego Stopnia Nr 2. Ta placówka jest przeznaczona dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze sprzężeniami w tym ze spektrum autyzmu.