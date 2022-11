Lublin. Co z parkowaniem przy dziecięcym szpitalu? "Nagle pojawiła się kartka"

– Nagle pojawiła się kartka, że nie będzie tu można już stawać – dziwi się pracownica szpitala, która zadzwoniła do naszej redakcji. – Dojeżdżam do pracy spoza Lublina i nie mam możliwości korzystania z komunikacji miejskiej. Nie wiem co teraz zrobię, bo w okolicy szpitala i tak już były ogromne problemy z miejscami postojowymi.

Przed szpitalem znajdują się dwa duże parkingi prowadzone przez firmy zewnętrzne. Na wjeździe do jednego z nich rzeczywiście można znaleźć taką informację: "Szanowny kierowco! Informujemy, iż od dnia 1.12.2022 postój pojazdów będzie możliwy wyłącznie na parkingu strefa C (wjazd przy SOR szpitala USzD)."

Za postój na wspomnianym parkingu trzeba zapłacić 4 zł za godzinę. Ale były też abonamenty, dla pracowników szpitala w całkiem atrakcyjnej cenie. Za miesiąc parkowania musieli zapłacić 30 złotych. Wczoraj po południu naliczyliśmy tam około 100 zaparkowanych samochodów.

– Ten drugi parking na pewno nie wchłonie wszystkich parkujących w obu miejscach – uważa pracownica szpitala.

Właścicielem tego terenu jest Uniwersytet Medyczny. Przedstawiciel uczelni uspokaja jednak, że parking nie zostanie całkowicie wyłączony z użytkowania. Kierowcy nadal będą mogli z niego korzystać. W najbliższych dniach ma jedynie dość do instalacji nowych szlabanów. A zarządzanie parkingiem przejmie sama uczelnia, nie będzie już się tym zajmować zewnętrzna firma.

– W czasie instalacji szlabanów będą niewielkie utrudnienia dla parkujących, ale to nie znaczy, że parking nie będzie funkcjonować – zapowiada Wojciech Brakowiecki, rzecznik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie zostanie otwarty nowy parking piętrowy na 793 auta, budowany dla uniwersytetu tuż obok. Jak ostatnio pisaliśmy, prace budowlane miały się tam zakończyć do 27 sierpnia, wciąż jednak trwają. Powodem opóźnień według inwestora jest wojna w Ukrainie i trudna sytuacja gospodarcza. Budowa ma się zakończyć na początku przyszłego roku. Wtedy problemy z parkowaniem w okolicy szpitali mają zniknąć.