Uczniowie wywalczyli te boiska w budżecie obywatelskim. Będą tańsze niż szacowano

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki pieniądzom z budżetu obywatelskiego. Ten projekt okazał się najpopularniejszym w głosowaniu przeprowadzonym jesienią 2021 roku. Głosowało na niego ponad 4,5 tys. osób, głównie dzięki zaangażowaniu uczniów, którzy przed szkołą ustawili stoliki i aktywnie zachęcali przechodniów do poparcia pomysłu.

Miasto szacowało, że na to zadanie wyda nie więcej 1 mln 555 tys. zł. W ogłoszonym pod koniec ubiegłego roku przetargu wpłynęło siedem ofert. Najtańsza z nich, opiewająca na 1 mln 119 tys. zł, została odrzucona ze względów formalnych. Wybór padł na kolejną, wynoszącą 1 mln 146 tys. zł propozycję, jaką złożyła firma Solid-Stet ze Szczecina.

– Obecnie jesteśmy w trakcie zawierania umowy – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego Ratusza. I przypomina, że wykonawca na przeprowadzenie prac będzie miał sześć miesięcy od dnia podpisania stosownego dokumentu.

Pierwszym zadaniem w ramach inwestycji będzie rozbiórka istniejącego asfaltowego placu, zlokalizowanego na szkolnym terenie wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, od strony budynku NOT. W tym miejscu powstaną dwa boiska z nawierzchnią poliuretanową. Większe, o wymiarach 40 na 19,5 metrów zostanie wyposażone w dwie bramki. Na mniejszym (28 na 12 metrów) pojawią się ruchome słupki do siatkówki oraz dwie tablice do gry w koszykówkę. W ich sąsiedztwie znajdzie się także rekreacyjny plac do gry w bule oraz zewnętrzna siłownia z dziesięcioma urządzeniami. Projekt uwzględnia ponadto montaż piłkochwytów, ławek i stojaka na rowery. Obiekt będzie oświetlony i monitorowany. Po ukończeniu będą z niego korzystać nie tylko uczniowie, bo kompleks ma być ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina.