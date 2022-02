Udało im się uciec przed wojną, dojechali do Lublina

– Jestem kierowcą autobusu. Przyjechaliśmy właśnie z Kijowa. Sytuacja w kraju niestety jest bardzo zła, wręcz tragiczna. Kiedy wyjeżdżaliśmy wczoraj, słyszeliśmy jak bombardują Kijów. Wyruszyliśmy z Ukrainy prawie dobę temu. Na drogach jest bardzo dużo samochodów. Wielu Ukraińców próbuje wyjechać z kraju. Na dworcach czeka tysiące przerażonych ludzi. Na granicy widzieliśmy tysiące samochodów osobowych. Straż granica po stronie polskiej przepuszcza ludzi bez problemu, nawet paszportów nie sprawdzają. Polacy starają się nam pomagać, ale ukraińska straż nie chce wypuszczać z kraju mężczyzn w wieku 18-60 lat – mówi Jurij.

Wielu obywateli Ukrainy mieszka, uczy się i pracuje na co dzień w Polsce. W tej szczególnie trudnej sytuacji postanowili ewakuować do Polski swoich bliskich.

– Przyjechaliśmy z miejscowości Kałusz. To małe miasto w Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim. Jest oddalone około 120 kilometrów od Lwowa. Próbujemy się dostać do Krakowa, ponieważ tam studiuję. To, co dzieje się na Ukrainie jest straszne, dlatego przyjechała ze mną do Polski siostra wraz z dziećmi. Zatrzymają się jakiś czas u mnie. Mąż mojej siostry i nasi rodzice niestety zostali w kraju. Rodzice nie chcieli wyjeżdżać z Ukrainy, bo mają tam dom i pracę. Trzydzieści kilometrów od naszej miejscowości zostało wczoraj zbombardowane lotnisko w Iwano-Frankowsku. My mieszkamy w małej miejscowości, a Iwano-Frankowsk to taka jakby stolica naszego województwa. Na szczęście w naszej miejscowości jest w miarę spokojnie. Z tego, co wiem działania wojenne są prowadzone głównie w Kijowie, a na zachodzie zbombardowano jedynie lotniska. Podobno we Lwowie również zniszczyli lotnisko i inne obiekty wojenne – mówi Władysław z miejscowości Kałusz. – Na granicy w stronę Polski tworzą się olbrzymie kolejki. Myślę, że mogą liczyć nawet 10 kilometrów. Na wjazd do Polski czeka tysiące samochodów osobowych i mnóstwo autobusów. Zazwyczaj jak przyjeżdżam na studia, czekam na granicy około 2 godziny. Maksymalnie zdarzyło mi się czekać 4 godziny. Dzisiaj staliśmy 16 godzin, zanim przekroczyliśmy granicę.