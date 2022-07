Ukraińscy nauczyciele zostaną w Lublinie na dłużej

Pedagodzy zza naszej wschodniej granicy zaczęli pracę w 41 lubelskich szkołach pod koniec marca. Ich rolą jest pomoc ukraińskim dzieciom, które trafiły do polskich szkół.

– Dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić im aklimatyzację i by czuły się w naszym mieście bezpiecznie – przekonuje Mariusz Banach, zastępca prezydenta miasta. Z kolei dla pedagogów, którzy uciekli przed wojną do Polski jest to szansa na pracę.

W trakcie wakacji asystenci mają inne zajęcie. Zostali skierowani do pomocy przy organizacji zajęć w ramach akcji „Lato w mieście”.

– Pomagają opiekunom ukraińskich dzieci w komunikacji i włączeniu ich w zabawę lub zajęcia warsztatowe czy sportowe – informuje Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza.

Wczoraj Urząd Miasta poinformował, że współpraca z ukraińskimi nauczycielami zostanie przedłużona do końca grudnia. Takie są ustalenia pomiędzy władzami Lublina a Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, które zapewnia pieniądze na wynagrodzenia dla pedagogów.

– W nowym roku szkolnym miasto i PCPM planują rozszerzenie programu i zwiększenie liczby asystentów do 80 osób – zapowiada Ratusz.