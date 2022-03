UMCS szeroko otwiera drzwi

Impreza wróciła po przerwie wywołanej pandemią i obostrzeniami covodowymi. W poniedziałek osoby rozważające studiowanie na UMCS mogły poznać samą uczelnię jak i jej ofertę. Ci, którzy nie mogą przyjechać do Lublina, mogą wziąć udział w webinarach. Będą się one odbywały się przez cały tydzień do 25 marca.

– Drzwi Otwarte to impreza promocyjna skierowana do młodych ludzi, maturzystów, którzy mają jeszcze wątpliwości. Mam jednak nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu te wątpliwości, co do wyboru kierunku studiów czy co do wyboru uczelni, rozwiejemy. Na 13 wydziałach oferujemy 80 kierunków studiów, a uwzględniając jeszcze specjalizacje na tych kierunkach, daje to 250 możliwości waszego przyszłego wyboru, co do dalszej edukacji skoncentrowanej na przyszłym zawodzie – mówił w poniedziałek rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Z kolei prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska tłumaczyła, że studia to nie tylko nauka. – To również rozwijanie własnych pasji, zainteresowań. Ku temu służą ogólnoakademickie organizacje, m.in. koła i organizacje studenckie. To także działalność sportowa i artystyczna. Czekamy na was, czekamy na pełnych pasji, ambitnych młodych ludzi, którzy zechcą wstąpić w szeregi studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – przemawiała.

Pierwszego dnia imprezy przewidziano m.in. spotkania z pracownikami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Można było też odwiedzić Centrum Kultury Fizycznej. Zorganizowano także, na Wydziale Filozofii i Socjologii finał konkursu językowego „Faces of America”.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie: www.drzwiotwarte.umcs.pl.