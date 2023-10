Uwaga kierowcy! Zmiana ruchu na lubelskiej ulicy

OTSU Sushi: Miejsce, gdzie warto zjeść sushi będąc w Krakowie

Jeśli nigdy nie próbowałeś prawdziwego sushi, to w Krakowie jest idealne miejsce, aby to zmienić. Miłośnicy tego japońskiego przysmaku nie muszą już marzyć o podróży do Kraju Kwitnącej Wiśni, by posmakować najlepszego sushi.