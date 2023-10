W Lublinie jak przed wiekami. Trwa V Międzynarodowy Festiwalu Renesansu

Barwny przemarsz wyruszył z lubelskiego zamku podążając przez Stare Miasto i Krakowskie Przedmieście aż do Placu Litewskiego. To właśnie tam przed Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej, można było podziwiać pokaz Historycznej Żonglerki Flagami Sbandieratori Belriguardo. Międzynarodowy Festiwal Renesansu potrwa do niedzieli.

Program wydarzenia:

7.10.2023 (sobota)

11.00 | Rodzinna gra terenowa pt. „Renesansowe gwiazdy w Lublinie” (zapisy: fundacja@belriguardo.pl, tel. 505 144 265)

12.00 | Warsztaty historycznej żonglerki flagami

15.00 | Prezentacja i pokaz kulinarny „Na staropolskim stole”

16.00 | Koncert pt. „Europejska muzyka średniowiecza i renesansu” zespołu Capella All’antico z Zamościa

17.00 | Spacer historyczny „Śladami gwiazd renesansu w Lublinie”, dr Marcin Gapski, Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie ds. Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

08.10.2023 (niedziela)

12.00 | Rocznica wkroczenia hetmana Stanisława Żółkiewskiego na Kreml

– Inscenizacja historyczna, Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej

– Salwy armatnie na cześć polskich zdobywców Moskwy

– Wykład popularnonaukowy „Hetman Stanisław Żółkiewski – życie i działalność wojskowa”, dr hab. Wiesław Bondyra, prof. UMCS

– Wykład popularnonaukowy „Jak Polacy wkroczyli do Moskwy”, prof. dr hab. Dariusz Kupisz, UMCS

– Pokaz zbiorów uzbrojenia nowożytnego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Belriguardo.