VR, innowacyjne zabiegi i inwestycje. Tak było w ubiegłym roku w SPSK4 w Lublinie

Jaki był rok 2023 dla szpitala?

– Myślę, że to był bardzo dobry rok dla naszego szpitala. Zacznijmy od statystyk. W porównaniu do 2022, w ubiegłym roku hospitalizowaliśmy więcej pacjentów. Było to ponad 70 tys. chorych. Zrealizowaliśmy więcej porad w naszych poradniach specjalistycznych, bo blisko 153 tys. To jest o ponad 25 tys. więcej niż w roku 2022. Nasi specjaliści przeprowadzili ponad 22 tys. operacji. W tym przypadku także odnotowaliśmy spory wzrost. Więcej było także świadczeń z zakresu leczenia żywieniowego.

W ubiegłym roku szpital również poczynił ważne inwestycje.

– Została oddana do użytku nowa Stacja Hemodializ. Dzięki tej wybudowanej od podstaw inwestycji, nasz szpital ma jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w Polsce. Rozpoczęliśmy przygotowania do utworzenia w szpitalu własnego laboratorium diagnostycznego, wykonującego szerokie spektrum badań, które zostanie uruchomione już w lutym. Dzięki temu nie będziemy korzystać z usług firmy zewnętrznej, co przyniesie szpitalowi konkretne korzyści i oszczędności. Ponadto, w ubiegłym roku poczyniliśmy znaczące zakupy sprzętowe. Poza wyposażeniem Stacji Hemodializ, zakupiliśmy najnowszej generacji aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania świadczeń z zakresu neurochirurgii. Nowa infrastruktura w istotnym stopniu wpłynie na poprawę jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, ponadto skrócony zostanie czas oczekiwania na przyjęcie do Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej.

- W 2023 roku wdrożyliśmy kolejne małoinwazyjne zabiegi, w tym zabiegi krioablacji raka nerki oraz operacje zastawki mitralnej serca z minitorakotomii. By jeszcze lepiej pomagać naszym pacjentom uruchomiliśmy Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej. Specjaliści naszego szpitala zaczęli wykonywać innowacyjne zabiegi przezcewnikowej naprawy izolowanej niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg-do-brzegu za pomocą systemu Triclip (Abbott) oraz zabiegi implantacji rozgałęzionego stengraftu w łuku aorty. Naszym pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi pomagamy, we współpracy z startupem BioMinds Healthcare Sp. z o.o., realizując procedurę terapeutyczną wykorzystującą wirtualną rzeczywistość poprzez okulary VR. W minionym roku w budynku szpitala uruchomiono Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, które już pozyskało znaczące granty na klinicznie interesujące projekty.

Czy jakaś inwestycja szczególnie przyczyniła się do rozwoju szpitala i wyróżniła na tle innych?

– Takich inwestycji było kilka, ale warto z nich wyróżnić szczególnie ważną dla pacjentów budowę nowego budynku Stacji Hemodializ, która jest częścią większego projektu, powstania Ponadregionalnego Uniwersyteckiego Centrum Nefrologii i Hemodializ. Obecnie realizujemy jego drugi etap, czyli przebudowę i modernizację pomieszczeń Klinicznego Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Plan zakłada zwiększenie liczby łóżek i utworzenie izolatek dla hospitalizowanych pacjentów zakaźnych. Ale ważnych wydarzeń było znacznie więcej. To np. międzynarodowy projekt z udziałem zespołu naukowego z Klinicznego Oddziału Neurologii, którego celem jest opracowanie holistycznego i interdyscyplinarnego modelu opieki zdrowotnej nad osobami z demencją.

Czy rok 2023 był lepszy niż 2022?

– Trudno porównywać te dwa lata, bo były zupełnie inne. W tym czasie niestrudzenie kontynuowaliśmy przebudowę kultury organizacyjnej szpitala i wdrażaliśmy usprawnienia w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. W 2022 roku w kraju mieliśmy jeszcze pandemię COVID-19. Stan zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju obowiązywał do 1 lipca 2023 r., co wiązało się z pewnymi ograniczeniami m.in. dla szpitali. Poza tym wybuchła wojna w Ukrainie i nasze działania, poza tymi standardowymi, skupiły się też na pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Prowadziliśmy dedykowane akcje m.in. wspólnie z naszym partnerem Hadassah Medical Center z Jerozolimy. To międzynarodowa organizacja z olbrzymim doświadczeniem związanym z niesieniem pomocy medycznej w miejscach kryzysu, w tym na obszarach objętych wojną. Jeśli chodzi o inwestycje, to właśnie w 2022 roku rozpoczęliśmy budowę nowego budynku Stacji Hemodializ, który tak jak już wspomniałem, od ubiegłego roku przyjmuje pacjentów w nowej i nowoczesnej placówce. W 2023 r. wdrożyliśmy program „Dobry Posiłek”, zwiększając zaangażowanie dietetyków w szpitalu i zwiększając kontrolę nad jakością żywienia szpitalnego.

- Nasza uwaga była także skoncentrowana na dalszym rozwoju centrów kompetencyjnych, takich jak Centrum Urazowe i Kliniczny Oddział Ratunkowy, chirurgia i transplantologia czy skoordynowana opieka kardiologiczna i onkologiczna. Poprawiliśmy infrastrukturę Oddziału Chirurgii Naczyniowej oraz zwiększyliśmy liczbę etatów dla koordynatorów leczenia onkologicznego. Przygotowaliśmy plany wdrożenia nowych systemów IT dla pracowni histopatologii oraz laboratorium. Rozpoczęliśmy też przygotowywania do wdrożenia nowego procesu i regulacji motywacyjnych składników wynagrodzenia w szpitalu dla wszystkich grup zawodowych.

Jakie są plany w kontekście inwestycji, rozwoju i badań na rok 2024?

– 2024 to niezmiernie ważny, bo jubileuszowy rok dla szpitala przy ul. Jaczewskiego. Ośrodek obchodzi 60-lecie działalności. Na ten rok zaplanowaliśmy inwestycje na blisko 100 mln zł, z czego większość to zakupy sprzętu i aparatury medycznej. Zakładamy, że na te inwestycje uda nam się pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych. Chcielibyśmy maksymalnie wykorzystać środki finansowe z budżetu państwa. Chcemy zakupić m.in. najnowocześniejszy rezonans magnetyczny do badań klinicznych, aparat PET, aparat angiograficzny jednopłaszczyznowy, sterylizator niskotemperaturowy plazmowy, jak też system do nieinwazyjnego mapowania mózgu. Myślimy także z naszym organem tworzącym, czyli Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, o efektywnym modelu pozyskania sprzętu robotycznego do celów klinicznych i dydaktycznych. W naszym szpitalu realizacja zabiegów robotycznych rozpoczęła się już we wrześniu 2022 r.

- Cały czas korzystamy z dzierżawionego systemu robotycznego jednego z czołowych dostawców na świecie. Pierwsze zabiegi z użyciem robota w szpitalu zaczęli wykonywać urolodzy. Obecnie, za pomocą robota, specjaliści SPSK nr 4 przeprowadzają zabiegi małoinwazyjne również z zakresu ginekologii i chirurgii ogólnej. W przypadku badań klinicznych trudno je zaplanować z góry, wiele zależy od sponsorów, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że ich liczba rośnie. Już w 2023 r. było ich więcej niż w 2022. Mamy ambitne plany na ten rok i mocno wierzę w to, że znaczny przyrost badań klinicznych we współpracy z Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, spowoduje poszerzenie portfolio naszych badaczy i przyczyni się do rozwoju innowacyjnych terapii w naszym kraju. Bardzo liczę na to, że w bieżącym roku zwiększymy dynamikę realizacji planu przebudowy naszego szpitala. Mamy wiele planów inwestycyjnych do zrealizowania w ciągu najbliższych lat.

Jakie wyzwania stoją przed szpitalem?

– Naszym celem było, jest i będzie dobro i bezpieczeństwo pacjenta, co wiąże się z ciągłą pracą i staraniami, by leczenie chorych w naszym szpitalu było na najwyższym poziomie. Dążymy do podnoszenia kompetencji i umiejętności personelu medycznego, jak też i innych grup naszych pracowników oraz maksymalizacji efektywnego zakupu nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. To, co z dużym trudem jest pozyskiwane i finalnie trafia do szpitala, powinno być optymalnie wykorzystywane, zwiększając dostępność do terapii i diagnostyki dla naszych pacjentów oraz skracając ich czas hospitalizacji. Bardzo aktywnie współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie maksymalizacji finansowania szpitala za świadczenia nadwykonane w 2023 roku i pozyskania ryczałtu na dodatkowe świadczenia planowane do realizacji przez szpital w 2024. Obecnie jesteśmy bardzo skoncentrowani na przygotowaniu do procesu akredytacji szpitala. Celem naszych działań jest uzyskanie jak najwyższej oceny, a następnie wdrożenie nowego modelu Systemu Zarządzania Jakością w szpitalu.

- Bardzo nam zależy na ciągłym zwiększaniu świadomości społecznej w zakresie transplantologii i liczby samych przeszczepów na poziomie naszego regionu i kraju. Kolejne wyzwania dotyczą rozwoju centrów kompetencji szpitala, poprzez przystąpienie do Krajowej Sieci Kardiologicznej, co poza możliwościami rozwoju, pozwoli również na nielimitowane świadczenia z zakresu kardiologii. Ponadto jako szpital bierzemy udział w realizacji projektu Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej wraz z Biobankiem zlokalizowanym w strukturach Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.