W Lublinie będą nowe relikwie świętego. Przyjadą z Libanu

To właśnie ta uczelnia stoi za sprowadzeniem do Lublina relikwii libańskiego mnicha i pustelnika św. Charbela. Zostaną one umieszczone w Katolickim Uniwersytecie.

- Uroczyste wprowadzenie relikwii będzie miało miejsce w październiku, w okolicy 45. rocznicy kanonizacji św. Charbela. Planujemy obecność m.in. przedstawicieli społeczności libańskiej – mówi cytowany w komunikacie prasowym rektor uczelni, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Św. Charbel uważany jest za jednego z największych cudotwórców pośród świętych Kościoła. Zarejestrowano już kilkadziesiąt tysięcy uzdrowień za jego wstawiennictwem, które są czytelnym znakiem Bożej obecności we współczesnym świecie. Co roku do jego grobu, znajdującego się w klasztorze w miejscowości Annaja, przybywa ponad 4 mln pielgrzymów.

- Urodził się 8 maja 1828 roku w Bekaa Kafra (około 140 km na północ od Bejrutu) w ubogiej rodzinie chrześcijańskiej. Na chrzcie otrzymał imiona Jusuf Antun. W wieku 23 lat wstąpił do maronickiego klasztoru św. Marona w Annai, przyjmując imię Charbel na pamiątkę antiocheńskiego męczennika ze 107 roku. Po odbyciu studiów teologicznych w klasztorze w Kfifan został wyświęcony 23 lipca 1859 roku na kapłana, po czym wrócił do swego klasztoru, w którym przebywał do 1875 r. Następnie przeniósł się do znajdującej się w pobliżu klasztoru pustelni pw. świętych Piotra i Pawła. Żyjąc w odosobnieniu prowadził niezwykle ascetyczny tryb życia, poszcząc i umartwiając się, większość czasu spędzając na modlitwie i praktykach religijnych. Spędził tam ostatnie 23 lata swego życia – przypomina postać świętego katolicka uczelnia.