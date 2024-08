W Lublinie powstanie nowy park. Najpierw trawiasta plaża

Władze Lublina chcą wydobyć rekreacyjny potencjał z miejskiego odcinka rzeki Bystrzycy oraz jej najbliższego otoczenia w rejonie osiedla Łąkowa. Koncepcja zagospodarowania zielonego terenu jest już gotowa, teraz kolej na projekt pierwszego etapu zmian, jakie czekają nadrzeczną dolinę.

Chodzi o dokumentację dla trawiastej plaży w okolicach ulicy Medalionów, kładki dla pieszych nad Bystrzycą, miejsca dla ustawiania food-trucków z publiczną toaletą, ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni co najmniej 1,5 tys. mkw z koszami, ławkami o psią toaletą oraz boisk sportowych. Te ostatnie mają otrzymać nowe nawierzchnie, bramki, kosze i oświetlenie. Ponadto zaprojektowane ma zostać połączenie pieszej alejki ze wspomnianą kładką.

Firmy zainteresowane wykonaniem zamówienia, czyli dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla "fazy I" budowy nowego parku, czas na składanie ofert mają do 20 sierpnia. Wybrany wykonawca na przygotowanie zadania otrzyma 16 miesięcy.

– Ogłoszony przetarg na projekt to kolejny krok, który przybliża nas do realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia. Otoczenie rzeki Bystrzycy potrzebuje odpowiedniego zagospodarowania, co pozwoliłoby przywrócić jej dawne znaczenie i miejsce w strukturze miasta. W ten nurt wpisuje się koncepcja utworzenia nowego w Lublinie parku Nadrzecznego zlokalizowanego przy miejskim odcinku rzeki. Od kilku lat planujemy udostępnić ten teren, o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w formie parku o charakterze naturalistycznym. Priorytetem w projektowaniu będzie zapewnienie dojścia do brzegu rzeki i tym samym otwarcie jej dla naszych mieszkanek i mieszkańców – tłumaczy Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Przypominamy, że odnowione boiska, czy osiedlowa plaża to część większego założenia, które na Bystrzycą przewiduje cały szereg rekreacyjnych obiektów. Docelowo nad rzeką pojawić mają się podesty prowadzące do lustra wody dla kajarzy, wędkarzy i spacerowiczów. Odcinek rzeki "pomiędzy wałami" zostanie otwarty dla mieszkańców poprzez system ścieżek wijących się w bliskiej odległości koryta rzeki. Spacerowicze i rowerzyści znajdą tutaj edukacyjne ścieżki, place zabaw, kładki z punktami widokowymi, land arty, plenerowe galerie, kolejne naturalne plaże do leżakowania, aneksy wypoczynkowe, hamaki, siedziska, stoły piknikowe, zdroje wody pitnej, stojaki dla rowerów i miejsca sensorycznego odbioru natury. W planach jest także parkowa biblioteka oraz tysiące nowych nasadzeń zieleni.