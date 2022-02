W Lublinie stanęła specjalna kabina i już jest hitem

– Biblioteki są instytucjami ciągle zmieniającymi się, które muszą stale dostosowywać się do współczesnych wyzwań i oczekiwań użytkowników. Szczególnym zadaniem dla bibliotek akademickich, jest to by były nie tylko miejscem pracy i nauki, ale również zapewniały przyjazną przestrzeń do spotkań, rozmów, wymiany poglądów i odpoczynku – podkreśla Paulina Studzińska-Jaksim, dyrektorka Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. – Staramy się sprostać tym potrzebom wchodząc w rolę tzw. trzeciego miejsca, w którym łączy się praca naukowa z aktywnością towarzyską. Dążymy do tego by zapewnić najlepsze zasoby naukowe, nowoczesne wyposażenie oraz kreatywną przestrzeń: z miejscami do cichej nauki, pracy zespołowej oraz strefami chill out.

Pierwsze były pokoje

Pokoje do cichej nauki pojawiły się w bibliotece UP w 2012 roku. Dziś funkcjonują tam dwa pokoje do pracy grupowej dla maksymalnie 10 osób oraz trzy pokoje do pracy indywidualnej dla na nie więcej niż trzech osób. We wszystkich pokojach są komputery z dostępem do bezpłatnego internetu, a większych dodatkowo rzutnik z ekranem.

– Okazało się, że miejsca, które posiadamy nie są wystarczające w stosunku do ilości zgłaszających się chętnych osób do ich użytkowania. Duże zainteresowanie pokojami do cichej nauki sprawiło, że kupiliśmy kabinę akustyczną – mówi Bartłomiej Boćkowski, zastępca dyrektor BG UP w Lublinie.

Zakup związany był też z pandemią i poszukiwaniem bezpiecznego rozwiązania dla czytelników.

– Kabina spełnia wszelkie wymogi związane z ochrona antywirusową. Posiada nanopowłoki przeciwdziałające rozwojowi wirusów i mikrobów. Poza tym ma wentylację z możliwością regulacji jej natężenia. Ma to wpływ zarówno na poprawę samopoczucia i efektywność wykonywanych czynności, jak również na zmaksymalizowanie bezpieczeństwa użytkowania kabin – dodaje Boćkowski.

Chętni na osiem godzin

Pracownicy Biblioteki UP przyznają, że zainteresowanie korzystaniem z kabiny akustycznej przerosło ich najśmielsze oczekiwania.

– Każdego dnia odnotowujemy po kilka rezerwacji. Niektóre osoby dokonują rezerwacji nawet na osiem godzin – przyznaje Agnieszka Szymczak, koordynatorka Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów.

Rezerwując kabinę (on-line poprzez katalog Biblioteki Głównej w zakładce „Rezerwacja pokoju” – red.) możemy wskazać dowolny czas, jaki chcemy w niej spędzić, ale jednorazowo nie może to być więcej niż 8 godzin. Kabinę rezerwuje jedna osoba, która robi to dla zespołu, z którym będzie ją użytkować. Najczęściej są to jednak rezerwację pojedyncze lub dla dwu osób.

– W bibliotece Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oprócz kabiny akustycznej, znajduje się wiele innych udogodnień, bardzo lubianych przez czytelników. Są to m.in.: sofy, pufy, lampy anydepresyjne, zielony taras z roślinami miododajnymi, dostępny poza miesiącami zimowymi, a niebawem zostanie udostępnione kolejne narzędzie, które będzie pierwszym tego typu w Lublinie – dodaje dyrektor Studzińska-Jaksim.

Jakie? To na razie tajemnica.