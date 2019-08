W Lublinie wciąż brakuje autobusów. Nowy rozkład jazdy od 2 września będzie okrojony

Przez wiele lat początek września oznaczał powrót do rozkładów sprzed wakacji, zwykle z niedużymi zmianami. Tym razem jest inaczej.

Urzędnicy tłumaczą, że zostali zmuszeni do cięć, bo z obsługi kilkunastu linii autobusowych zrezygnowała latem firma Warbus. Razem z nią zniknęło z ulic jej 30 pojazdów, w tym aż 20 przegubowych. Znacznie skomplikowało to rozkładową układankę. Nie da się w pełni załatać luki po Warbusie, gdyż w Lublinie po prostu nie ma 20 „bezrobotnych” przegubowców.

Gdzie będą cięcia

Rzadziej niż przed wakacjami ma kursować jedenaście linii autobusowych: 1, 3, 7, 11, 16, 21, 30, 37, 42, 44 i 70. – Korekty nastąpiły przede wszystkim na tzw. liniach uzupełniających – wyjaśnia Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego. – Zależało nam na tym, by pasażerowie w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany.

Jak duże są cięcia? Przed wakacjami * linia 1 kursowała w dni powszednie co pół godziny, teraz pojedzie co 40 minut. * Linia 3 nie będzie kursować w szczycie co kwadrans, tylko co 20 minut. * Linia 7 nawet w szczycie ma kursować co 30 minut, choć przed wakacjami o tych porach dnia jeździła co kwadrans.

* Linia 11 w porze szczytu nie pojedzie co 30, tylko co 40 minut. Częstotliwość kursów * linii 16 zmaleje z 40 do 50 minut. * Linia 30 w dni powszednie ma kursować raz na godzinę, czyli dwa razy rzadziej niż poprzednio, a w soboty i niedziele nie pojedzie wcale.

* Linia 37 ma kursować co 50 minut w dni powszednie i co 60 w soboty. * Linia 42 będzie jeździć w soboty tak, jak w niedziele, czyli co godzinę. * Znacznie ubędzie kursów linii 44, która wcześniej jeździła w szczycie co 20, a poza szczytem co 30 minut. Od 2 września w szczycie pojedzie raz na pół godziny, o innych porach dnia raz na godzinę.