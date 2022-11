W sobotę pogrzeb Tomasza Wójtowicza. Kondukt na ulicach Lublina

Msza żałobna odbędzie się w sobotę 5 listopada o godz. 12 w lubelskiej archikatedrze. Po niej mistrz zostanie pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Po mszy (około godziny 13.30) chcący pożegnać mistrza wyruszą z pl. Katedralnego na cmentarz. Kondukt przejdzie ulicami:

Królewską

placem Łokietka

Krakowskie Przedmieściem

Lipową

Ofiar Katynia

Obrońców Pokoju

Białą.

Tomasz Wójtowicz urodził się w 1953 roku w Lublinie. Pierwsze kroki w siatkówce stawiał w tutejszych MKS i AZS, skąd trafił do Avii Świdnik, którą poprowadził do największego sukcesu w historii klubu, czyli brązowego medalu Mistrzostw Polski w 1976 roku. Z reprezentacją Polski sięgał po medale największych światowych imprez, m.in. mistrzostwo świata w 1974 roku i wywalczone dwa lata później mistrzostwo olimpijskie. Jako pierwszy Polak w historii trafił do siatkarskiej alei sław International Volleyball Hall of Fame w amerykańskim Holyoke. Jego imię nosi lubelska hala Globus.