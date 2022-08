Lublin. Wciąż masz szansę na indeks. Jest jeszcze sporo wolnych miejsc

W pierwszym etapie rekrutacji na UMCS największą popularnością cieszyła się lingwistyka stosowana. Na profilu angielsko-hiszpańskim na jedno miejsce przypadło ponad 17 osób, a na angielsko-niemieckim ponad 12. Podobne było zainteresowanie kryminologią, która rekordy popularności biła już przed rokiem.

Na KUL w czołówce najbardziej obleganych kierunków znalazły się: • italianistyka (6,3 osoby na miejsce) • psychologia na specjalności wspierania jakości życia (6,2) • kryminologia (4,6).

Na Uniwersytecie Przyrodniczym najwięcej osób biło się o miejsce na • analityce weterynaryjnej (9,1) • weterynarii (8,6) • behawiorystyce zwierząt (4,1).

W przypadku Politechniki Lubelskiej tegorocznym hitem okazały się finanse i rachunkowość, gdzie o jeden indeks rywalizowało dziesięć osób.

Limity miejsc wyczerpano także na wszystkich kierunkach oferowanych przez Wydział Zarządzania oraz na architekturze, informatyce i mechatronice. Na Uniwersytecie Medycznym wciąż ogromną popularnością cieszą się stomatologia i medycyna, do których dołączyła oferowana w tym roku po raz pierwszy psychologia.

Na wielu kierunkach lubelskie uczelnie wciąż oferują jednak wolne miejsca.

UMCS

Największa uczelnia w Lublinie wciąż prowadzi nabór między innymi na administrację publiczną, bezpieczeństwo narodowe, biologię, chemię europeistykę, filozofię, geografię, germanistykę, ukrainistykę, historię, pedagogikę, socjologię czy turystykę i rekreację.

Pełną listę można znaleźć na stronie internetowej uniwersytetu w zakładce poświęconej rekrutacji.

– Na kierunkach, na których prowadzona jest dodatkowa rekrutacja, pozostało od kilku do kilkunastu wolnych miejsc. Przewidujemy także, że – jak co roku – duży ruch w systemie odnotujemy we wrześniu – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Aktualnie trwa także nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. W tym drugim przypadku w ofercie jest ponad 70 propozycji.

– Wśród nich oprócz kierunków cieszących się od dawna dużą popularnością, jak na przykład coaching i mentoring, rachunkowość, menadżer XXI wieku czy logopedia, znajduje się również tegoroczna nowość: metodyka i metodologia pracy socjalnej – dodaje Skałecka.

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski wolne miejsca ma jeszcze na blisko 50 kierunkach. Na liście są między innymi administracja, architektura krajobrazu, biotechnologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, italianistyka, muzykologia czy prawo w biznesie.

– Z dniem 21 lipca został uruchomiony nabór wolny, który potrwa nie dłużej niż do 23 września, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym zarządzeniem rektora – mówi Robert Szwed, rzecznik prasowy KUL.

Uniwersytet Przyrodniczy

U przyrodników dodatkowa rekrutacja potrwa do 19 września.

Wolne miejsca zostały na przykład na bioinżynierii, gospodarce przestrzennej, bezpieczeństwie i higienie pracy, zootechnice, ogrodnictwie, sztuce ogrodowej i aranżacjach roślinnych, ekoenergetyce, inżynierii środowiska, biotechnologii, technologii żywności i żywieniu człowieka, biologii czy biobezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym.

– Na każdym z wymienionych kierunków jest od kilku do kilkunastu miejsc – mówi Agnieszka Wasilak z uczelnianego Działu Rekrutacji i Promocji. I dodaje: – Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 września, a w kolejnych dniach zakwalifikowani kandydaci będą składać dokumenty.

Politechnika Lubelska

Uczelnia techniczna jest w trakcie trzeciej tury rekrutacji. Potrwa ona do 13 września i dotyczy piętnastu kierunków.

Na liście znajdziemy: budownictwo, elektrotechnikę, transport, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię biomedyczną, inżynierię pojazdów, robotyzację procesów wytwórczych, zarządzanie i inżynierię produkcji, inzynierię odnawialnych źródeł energii, inżynierię recyklingu, inżynierię środowiska, edukację techniczno-informatyczną, inżynierię i analizę danych, inżynierię bezpieczeństwa oraz matematykę.

Informację o wynikach postępowania kandydaci mają otrzymać na swoje konta w systemie rekrutacyjnym do 16 września. Ci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia, w dniach 19-22 września będą mieli czas na dostarczenie wymaganych dokumentów.

Uniwersytet Medyczny

Uczelnia medyczna zakończyła już nabór na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. W razie ewentualnego zwalniania się miejsc, są one uzupełniane osobami, które znalazły się na dalszych pozycjach na liście rankingowej.

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na niestacjonarne (płatne) studia pierwszego stopnia na kierunku lekarskim oraz drugiego stopnia na pielęgniarstwie i położnictwie.