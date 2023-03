Więcej przegubowców na ulicach Lublina. Umowa na mega autobusy podpisana

Autobusy na ulice wyśle, na zlecenie ZTM, konsorcjum firm Irex-8 i Irex-3 i ma za to zainkasować za to 26 mln 649 mln złotych. Podpisana właśnie umowa ma obowiązywać przez najbliższe cztery lata.

– Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach nr 20, 31 i 39. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte porozumienie w liczbie nie większej niż 2 100 000 wozokilometrów (wzkm) – komunikuje Monika Fisz, rzecznik prasowy ZTM w Lublinie.

Nazwa Irex dla pasażerów nie powinna być nowością. Firmy z tej grupy już jeździły po mieście. Irex-1 wysyłała szesnaście przegubowców, ale tak było do końca 2022 roku. Umowy wygasły i ZTM musiał szukać nowych przewoźników. I tu pojawił się problem, bo firmy, które wystartowały w przetargu złożyły za wysokie oferty cenowe.

>>Przegubowy problem ZTM<<

Postępowanie trzeba było powtórzyć. I tak właśnie wybór padł na „konsorcjum Ireksów”.

Fisz przypomina, że przewoźnika ma świadczyć usługi nie mniej niż 10 autobusami miejskimi klasy mega. Pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO V i być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r.,

Będą to przegubowce, wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków. Muszą być klimatyzowane i zabierać na pokład minimum 135 osób.

Kiedy pasażerowie będą mogli wsiąść do nowych autobusów? – Rozpoczęcie świadczenia usługi przewozu regularnego osób zgodnie z ustaleniami stron nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, czyli maksymalnie do dnia 16 kwietnia – wyjaśnia Fisz.