Wielkie granie w Lublinie. Czas na 3k6 Festiwal Gier

Będą turnieje w grach planszowych, karcianych i bitewnych. To takie tytuły jak Carcassonne, Splendor, Neuroshima Hex, Heroes of Might and Magic III: The Board, Game, Magic: The Gathering, Pokemon, Star Wars: Legion.

Będzie nauka grania w takie tytuły jak Kings of War, One Page Rules wspomniane już Star Wars: Legion czy Fallout: Wasteland Warfare

Będą sesje RPG bazujące na rozmaitych systemach: od Dungeons & Dragons przez Zew Cthulhu po Mausritter,

Będą też prelekcje: o kartografii, geografii, historii, mitologii, czy elementach różnych kultur w grach komputerowych.

Będą goście specjalni i będą stoiska. Nie zabraknie specjalnych stref:

• Strefa Dziecięca – tu najmłodsi będą mogli wziąć udział w turniejach czy nauczyć się grać w rozmaite tytuły pod okiem instruktorów

• Strefa NanoKarrin – to strefa grupy zajmującej się dubbingiem, która podzieli się tajnikami swojego rzemiosła

• Konkurs Malarski Złoty Koziołek – chętni mogą zgłosić pomalowane przez siebie figurki

• Strefa Prototypów – tu autorzy będą mogli pochwalić się tytułami, nad którymi pracują

3k6 Festiwal Gier w Lublinie

8 marca, sobota: 10-22 (bilety 20/40 złotych)

9 marca, niedziela: 10-20 (bilety 15/30 złotych)

Lublin, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Dobrzańskiego 3. Bilety na stronie tobilet.pl. A szczegółowy program na stronie 3k6.games.