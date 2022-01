30. finał WOŚP w Lublinie to wiele atrakcji, które od rana czekają także przed halą Globus. Do wieczora są jeszcze przewidziane występy artystyczne. A o godzinie 20 ma się odbyć światełko do nieba z użyciem zimnych ogni.

30. finał WOŚP z atrakcjami. Wydarzenia w Lublinie, Kraśniku, Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i innych miastach