Wrotka poczuła wiosnę. W gnieździe są już dwa jaja?

Marzec to czas, gdy większość ptaków rozpoczyna okres lęgowy. Ciepły luty przyspieszył ten czas i możemy już obserwować pierwsze wysiadywania. Wrotka i Czart bytujący na kominie elektrociepłowni Wrotków mogą mieć powód do dumy. W gnieździe pojawiło się pierwsze jajo. Według informacji na stronie internetowej gdzie mamy całodobowy podgląd do gniazda, pierwsze jajo pojawiło się w sobotę (9 marca). Jednak w poniedziałek (11 marca) po południu można mniemać, że pojawiło się drugie. Nie byłoby to niczym dziwnym, w końcu Wrotka znana jest z tego że składa rekordową liczbę jaj.

Oznacza to, że Wrotka rozpoczyna wysiadywanie i w kolejnych dniach mogą pojawiać się następne. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w kwietniu pojawią się pisklęta, a na przełomie maja i czerwca pisklęta będą uczyć się latać.