Wspominamy tych, którzy odeszli w ostatnim roku (cz. III)

Tina Turner

Amerykańska piosenkarka soulowa i rockowa, autorka tekstów, aktorka, producentka i pisarka. Królowa rock and rolla.

Laureatka 70 nagród muzycznych, w tym aż ośmiu nagród Grammy, co czyni ją najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii przemysłu fonograficznego. W 1986 odsłoniła swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. W 2021 została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame jako artystka solowa.Szacuje się, że liczba sprzedanych na świecie jej płyt to ponad 180 mln. Według Księgi Rekordów Guinnessa zysk ze sprzedaży biletów na jej koncerty, osiągnął najwyższą wartość zanotowaną dotychczas w historii.

Urodziła się 26 listopada 1939 w Brownsville w stanie Tennessee. Karierę muzyczną zaczynała od śpiewania w chórach kościelnych muzyki gospel. W latach 1960-76 występowała z mężem w Ike and Tina Turner. Po rozwodzie w 1978 i wydaniu kilku płyt, w 1984 wydała album „Private Dancer”, który w pierwszym roku po premierze sprzedał się w nakładzie 8 mln egzemplarz. Ten album rozpoczął jej wielką karierę solową.

W 2009 ogłosiła zakończenie kariery muzycznej.

Alan Arkin

Amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Laureat Oscara 2006 za rolę drugoplanową w filmie „Mała Miss”.

Debiutował na ekranie w dramacie muzycznym „Calypso Heat Wave” w 1957 roku. Cztery lata później zadebiutował na Broadwayu, a 1963 otrzymał Tony Award za rolę w spektaklu „Enter Laughing”.

Nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za filmy „Rosjanie nadchodzą” i „Serce to samotny myśliwy” i „Operacja Argo”.

Silvio Berlusconi

Włoski polityk i przedsiębiorca. Trzykrotny premier Włoch, parlamentarzysta krajowy i europejski.

Twórca holdingu Fininvest i imperium medialnego Mediaset, kontrolujący poprzez swoje przedsiębiorstwa m.in. stacje telewizyjne, gazety, czasopisma i agencje reklamowe. Były prezes i właściciel klubu piłkarskiego A.C. Milan. Notowany na listach najbogatszych osób świata. W 2008 magazyn „Forbes” oszacował majątek rodziny na 9,4 miliarda dolarów.

Wzbudzał przy tym liczne kontrowersje, był bohaterem skandali obyczajowych, objęty także licznymi postępowaniami karnymi dotyczącymi głównie korupcji.

Barbara Borys-Damięcka

Reżyserka teatralna i telewizyjna, senator VII, VIII, IX i X kadencji, marszałek senior Senatu X kadencji.

Od 1958 do 1993 była zawodowo związana z Telewizją Polską. Reżyserowała i realizowała od strony telewizyjnej przedstawienia Teatru Telewizji. Współtworzyła takie programy jak m.in. Tele-Echo i 5-10-15. W latach 1997-2007 pełniła funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Syrena w Warszawie.

W wyborach parlamentarnych w 2007 startowała do Senatu w okręgu warszawskim z ramienia Platformy Obywatelskiej, uzyskała mandat, zdobywając największą liczbę głosów w Polsce: 605 972.

Glenda Jackson

Brytyjska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, polityk i parlamentarzystka, zdobywczyni dwóch Oscarów.

Karierę sceniczną zaczęła w 1957 roku. Sławę i pierwszego Oscara przyniosła jej rola w „Zakochanych kobietach” Kena Russella z 1966 roku. Drugą statuetkę odebrała w 1974 roku za rolę w komedii „Miłość w godzinach nadliczbowych”.

Na początku lat 90. zrezygnowała z pracy w filmie i poświęciła się karierze politycznej. Była działaczką Partii Pracy i z jej ramienia od 1992 zasiadła w Izbie Gmin. W 2015 zakończyła karierę polityczną i powróciła do aktorstwa.

W 1978 została mianowana Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE).

Cormac McCarthy

Amerykański pisarz, scenarzysta i dramaturg.

Pierwsza powieść - „Strażnik czasu” - opublikowała w 1965 roku, ale uznanie zdobył dopiero po „Krwawym południku” w 1985. W przeprowadzonym w 2006 roku przez The New York Times Magazine plebiscycie autorów i wydawców, mającym na celu wyłonienie największych amerykańskich powieści minionego ćwierćwiecza, Krwawy południk zajął trzecie miejsce.

Za „Rącze konie” (1992) zdobył National Book Award i National Book Critics Circle Award.

Powieść „To nie jest kraj dla starych ludzi” doczekała się swojej adaptacji stworzonej przez braci Coen, którzy w 2007 roku stworzyli film o tym samym tytule, który zdobył cztery Oscary i ponad 75 innych nagród.

Za „Drogę” dostał Nagrodę Pulitzera w dziedzinie beletrystyki

Tony Bennett

Amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. Sprzedał ponad 50 milionów płyt na całym świecie i zdobył 20 nagród Grammy.

Karierę zaczął w korpusie rozrywkowym Armii Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Popularność zdobył w połowie lat 50. XX wieku. W 1950 nagrał Because of You, swój pierwszy wielki przebój. Rozpoczął występy z orkiestrą Percy’ego Faitha.

W latach 1978-85 nie nagrywał, skoncentrował się wtedy na malarstwie. Po powrocie do muzyki nagrał m.in. „The Art of Excellence” z udziałem Raya Charlesa. W 1995 w MTV został zarejestrowany koncert, którego płytowa wersja znajdowała się przez 35 tygodni na liście bestsellerów jazzowych.

Ostatnie koncerty Bennetta odbyły się 3 i 5 sierpnia 2021 roku, kiedy dał dwa występy z Lady Gagą, kilka dni przed swoimi 95. urodzinami.

Jane Birkin

Brytyjska aktorka i piosenkarka. Jako 18-latka zadebiutowała na scenie Haymarket Theatre. Karierę filmową rozpoczęła w latach 60. Przełomem w jej karierze był film „Powiększenie” Michelangela Antonioniego. Na planie satyrycznego filmu „Slogan” w 1968 poznała francuskiego piosenkarza Serge’a Gainsbourga, z którym zaśpiewała piosenkę „Je t’aime... moi non plus”.

Zagrała w ponad 80 filmach, była trzykrotnie nominowana do nagrody Cezara. Wydała 15 albumów.

Odznaczona m.in. Orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy (OBE) oraz francuskim Narodowym Orderem Zasługi (Ordre National du Mérite).

Milan Kundera

Czeski pisarz i eseista.

W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze, gdzie następnie pracował jako wykładowca. Ze względu na krytykę wobec interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku dzieła Kundery trafiły na czarną listę. Pisarz w 1975 roku wyemigrował do Francji, gdzie w 1984 roku opublikował swoje najbardziej znane” powieść „Nieznośna lekkość bytu”.

Sinéad O’Connor

Irlandzka piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów.

Debiutowała w latach 80. z zespołem In Tua Nua, karierę solową rozpoczęła w 1986.

Największy rozgłos piosenkarka zyskała jednak po wydaniu drugiej płyty „I Do Not Want What I Haven’t Got” w marcu 1990. Znalazł się na niej utwór „Nothing Compares 2 U”, napisany przez Prince’a, który następnie zaaranżował go specjalnie dla Sinéad.

Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych na Billboard Hot 100, stając się największym przebojem Sinéad w jej karierze.

W 1991 płyta została nagrodzona Grammy jako najlepszy album muzyki alternatywnej. Jej ostatni - dziesiąty - album (I’m Not Bossy, I’m the Boss) ukazał się w 2014 roku.

William Friedkin

Amerykański reżyser, producent filmowy i scenarzysta.

Rozpoczynał karierę od filmów dokumentalnych na początku lat 60. XX wieku. W 1971 roku wyreżyserował film „Francuski łącznik”, który zdobył pięć Oscarów, w tym za najlepszy film, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszą reżyserię. Za „Egzorcystę” z 1973 zdobył Złoty Glob dla najlepszego reżysera i nominację do Oscara dla najlepszego reżysera.

14 sierpnia 1997 otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles znajdującą się przy 6925 Hollywood Boulevard.