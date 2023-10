Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS ma już 50 lat!

- Mówiąc o wydziale z jednej strony mam na myśli infrastrukturę, a z drugiej strony ludzi. Wydział od początku swojego istnienia peregrynował po różnych adresach całego miasta, ostatni adres to ul. Narutowicza . Jesteśmy teraz w nowym budynku, który w moim odczuciu otwiera nowy etap funkcjonowania wydziału i daje perspektywy do dalszego dynamicznego rozwoju. Mówiąc o wydziale myślę, przede wszystkim o pracownikach, którzy tutaj rozwijają sie w sensie dydaktycznym, organizacyjnym czy naukowo-badawczym. Cieszę się, że podczas jubileuszu obecne są osoby, które są związane z wydziałem od początku jego istnienia. To swoista sztafeta pokoleń. Na dobry wizerunek i dobra markę jednostki składają się dokonania nie tylko nas, ale także naszych poprzedników- mówił prof. Radosław Dobrowolski, rektor IMCS.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS rozpoczął działalność w kwietniu 1973 r. Pierwszym dziekanem wydziału był dr hab. Karol Poznański. Do tej pory studia na wydziale ukończyło ponad 35 000 absolwentów. W tym roku akademickim kształcenie rozpocznie blisko 400 studentów, łącznie kształcić się w nim będzie 1800 osób z Polski i zagranicy.