Dziękuj, że nie jeździsz SUV-em. Sprawdzamy ceny wymiany opon w Lublinie

Przy Chłodnej ceny zaczynają się od 100 złotych i rosną wraz z rozmiarem opon i rodzajem felgi. - Aluminiowa 16 cali to 140 zł, 17 cali – 170 zł – wylicza Wojciechowski. Ceny rosną aż do 300 zł za komplet. - W przypadku dużych samochodów, jak SUV-y, doliczamy jeszcze opłatę 15 – 20 zł za koło – dodaje.

Sprawdzamy stawki w innych zakładach – mniejszych i większych. Wszędzie słyszymy to samo: - Jest drożej, bo musi być drożej. Jeszcze dwa lata za oponę 16 cali na stalowej feldze braliśmy 60 zł. Dziś nie możemy mniej jak 100 – 120 zł. To się inaczej nie kalkuluje – mówi nam szef jednego z warsztatów. Do tego często trzeba doliczyć koszt wymiany wentyli. - Rok temu 5 zł za sztukę. Teraz 10 zł – dodaje.

To, że jest drożej potwierdzają analizy serwisu oponeo.pl. Wskazuje on, że wymiana opon w tym roku jest droższa o 15-20 proc. niż 12 miesięcy temu. Zgodnie z przedstawionymi badaniami w Lublinie średnia cena za wymianę opony dla felgi stalowej i aluminiowej w rozmiarze 205/55 R16 to 27 zł za sztukę. Najniższa stawka jest da 15 cali stalowej – 22,88 zł. Najdroższa jest wymiana 17 cali na feldze aluminiowej – 34,23 zł. Jednak zestawienie nie uwzględnia największych samochodów i największych opon.