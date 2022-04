Wyszedł z więzienia i zabił nożem brata. Trzeci brat komentuje wyrok: "Nigdy mu nie przebaczę"

Nie miał nawet honoru

Konający brat trafił do szpitala. Zmarł tej samej nocy. Podczas śledztwa Marcin M. przyznał się do zabójstwa, ale zapewniał, że go nie planował. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał go na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 25 latach odsiadki. Z wyrokiem się nie pogodził. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego. Obrońca chciał, żeby rozpatrywać ją nie jako zabójstwo, a jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Prokurator nie miał wątpliwości, że celem Marcina M. było zabójstwo. Dodał, że to człowiek bardzo zdemoralizowany. – Marcin nie miał nawet na tyle honoru, żeby przyjąć wyrok – komentuje dziś Adam.

– Podczas ostatniej rozprawy przeprosił pana, za to co zrobił. Będzie przebaczenie? – pytam.

– Nigdy nie przebaczę – mówi mężczyzna. – Nie wierzę w to, że jest szczery. Tak samo „szczere” były jego słowa, gdy przysięgał, że do nikogo już noża nie wyciągnie, a wyciągnął go na swojego brata.

Wątpliwości nie miał też Sąd Apelacyjny w Lublinie, który utrzymał we wtorek karę dożywotniego pozbawienia wolności. Punktowano, że sprawca działał z zamiarem pozbawienia życia. Świadczy o tym m.in. charakter sprawcy i jego kryminalna przeszłość; zadanie drugiego, bardzo precyzyjnego ciosu nożem; użycie narzędzia z długim, bo 8-centymetrowym ostrzu oraz nieudzielenie umierającemu bratu pomocy.

– Odchodząc Marcin M. rzucił jeszcze stronę brata słowa: „To moja kobieta, a nie twoja”, co wskazuje, że był zdeterminowany i działał pod wpływem impulsu związanego z zazdrością. To nie minimalizuje stopnia jego winy – mówiła uzasadniając wyrok sędzia Anna Grodzicka.

Dodała też, że kara dożywotniego więzienia, mająca na celu wyeliminować kogoś ze społeczeństwa jest niewątpliwie karą bardzo surową. – Marcin M. dopuścił się bratobójstwa. Dożywocie jawi się jako jedyna kara sprawiedliwa i zasłużona.