Z kartą „Rodzina Trzy Plus” na basen za darmo, ale najpierw do... kolejki

W Lublinie zameldowanych jest obecnie 48,5 tysiąca rodzin. 1 na 11 to tzw. duża rodzina trzy plus, w sumie 4 297. Miasto od lat szczyci się wieloma działaniami wzmacniającymi oraz wspomagającymi te rodziny. Jednym z programów cieszącym się dużym zainteresowaniem jest bezpłatna możliwość korzystania z basenów w lubelskich szkołach. – Do tej pory wydaliśmy już ponad 5,5 tys. nieodpłatnych wejściówek na baseny – przyznaje Anna Augustyniak, zastępczyni prezydenta Lublina ds. społecznych.

Do otrzymania bezpłatnych wejściówek wymagane jest posiadanie ważnych Kart „Rodzina Trzy Plus”. Każda duża rodzina może ubiegać się o bezpłatny wstęp na basen wyłącznie do jednej z ośmiu szkół, gdzie prowadzona jest akcja i pobrać maksymalnie 3 karnety. Wejściówki będą ważne do końca czerwca przyszłego roku. Karnety, które były wydane wcześniej nie podlegają przedłużeniu ani wymianie.

Wydawanie karnetów rozpocznie się w najbliższy wtorek (15 października) od godz. 8.00 w siedzibie Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 (wejście od ul. Przy Stawie), w pokoju nr 13 (parter).

Liczba karnetów jest ograniczona. Nie ma możliwości zapisania się na odbiór czy też rezerwacji karnetów. Obowiązuje system kolejkowy.

Po odbiór karnetów zgłosić się może osoba pełnoletnia będąca członkiem dużej rodziny, posiadająca ważne karty „Rodzina Trzy Plus”.

W wyjątkowych sytuacjach mogą to być wstępni lub zstępni, czyli np. rodzice, dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo, pod warunkiem posiadania upoważnienia udzielonego na piśmie od osoby uprawnionej do otrzymania karnetu.

Do tych placówek osoby posiadające karty „Rodzina Trzy Plus” mogą otrzymać bezpłatne karnety ważne do końca czerwca 2025 roku: