Z Lublina na Riwierę Turecką. Kolejny operator wchodzi na lubelski rynek

Lubelskie lotnisko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i podpisuje umowę z kolejną firmą oferującą zagraniczne wakacje. Tym razem jest to biuro podróży ITAKA.

– Konsekwentnie dążymy do tego, aby klienci ITAKI mieli nie tylko największy wybór hoteli i wakacyjnych kierunków, ale także portów, skąd rozpoczynają swoje podróże. Efektem tej strategii jest współpraca z Portem Lotniczym Lublin, dzięki której w sezonie Lato 2023 nasi wspólni klienci mogli podróżować z Lublina na grecką wyspę Rodos. W sezonie Lato 2024 liczymy na jeszcze więcej – mówi wiceprezes ITAKA HOLDINGS, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki Piotr Henicz.

Do oferty sprzedaży na wakacje 2024 trafiły już loty do Antalyi z lubelskiego lotniska. Po udanych wakacjach 2023 lubelskie lotnisko nie zwalnia tempa. Już wiadomo, w najbliższe wakacje polecimy także do egipskiej Hurgady oraz grecką Kretę. Pozostaną loty do Monastyru i na Rodos oraz innych obleganych europejskich destylacji – Splitu, Burgas oraz Mediolanu.

Sierpień 2023 był najlepszym miesiącem lubelskiego lotniska od początku jego funkcjonowania. Port Lotniczy Lublin obsłużył 51 191 pasażerów i wykonał 452 operacje. W lipcu obsłużono 48 498 podróżnych.