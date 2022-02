Z Lublina wyjechał specjalny pociąg. Ma przywieźć 500 osób z granicy

Pociąg wyruszył z Lublina o godzinie 15. Skierował się w stronę Lubyczy Królewskiej. Do Lublina skład ma przywieść około pół tysiąca osób z przejścia granicznego w Hrebennem.

– Dalsze kroki koordynować będzie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie – informuje kolejowa spółka i dodaje, że to pierwsza taka operacja Polregio. – Spółka jest także przygotowana do przekazania zmodyfikowanych wagonów typu 120A, by pomóc ludziom ewakuowanym od granic z Ukrainą, w tym osobom chorym z koniecznością przejazdu w pozycji leżącej – czytamy w komunikacie, a cytowany w nim prezes firmy Artur Martyniuk zapewnia: – Jesteśmy w pełnej gotowości, aby uruchomić kolejne pociągi dla uchodźców z Ukrainy. Specjalny transport dla uchodźców jest oczywiście bezpłatny.